محافظ الدقهلية: ضرورة الالتزام بمواعيد محددة للانتهاء من تجهيز المستشفى العام القديم

الدقهلية فريق المحافظات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا عاجلا اليوم لاستعراض معوقات الانتهاء من أعمال إنشاء وتجهيز المستشفى العام القديم وذلك عقب زيارته لها صباح اليوم، وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة الالتزام بمواعيد محددة للانتهاء من الأعمال، ووجه لرئيس شركة الكهرباء بإنهاء أعمال الكهرباء اللازمة للتشغيل خلال 3 أسابيع من اليوم، كما طلب من الشركة المنفذة سرعة الانتهاء من الأعمال الداخلية بالمستشفى.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه يقدم كافة أنواع الدعم وتذليل العقبات وحل كافة المشكلات لمختلف الجهات طالما تقدم خدمة للمواطنين، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات لسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وبدء تشغيل المستشفى لتوفير الخدمة الطبية للمواطنين.

وكلف مختار مدير مديرية الطرق بإصدار تصريح للشركة المنفذة للانتهاء من الأعمال بالشارع بالتنسيق مع إدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية خلال فترة الأعمال ،فضلا عن التنسيق مع شركات الغاز والاتصالات وحى غرب لتوفير الخدمات المطلوبة لبدء عمل المستشفى.

وطلب محافظ الدقهلية من وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى بعرض مقايسة لتغيير خط الصرف الصحى الذى يخدم المستشفى لزيادة القدرة الاستيعابية له ،وأكد على أنه سيتابع كل ما دار خلال الاجتماع وتم التوجيه بتنفيذه بصفة شخصية وأنه لن يقبل أى تأخير تحت أى مبرر.

يذكر بأنه تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم المستشفى العام القديم بالمنصورة للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين والوقوف على سير الأعمال فى المبنى الجديد.

وأكد محافظ الدقهلية على أن أهم اولوياته هو توفير خدمة طبية لائقة للمرضى وتوفير الراحة للمترددين وقال لا أقبل تحت أى مبرر وجود مواطنين بلا مكان انتظار ،واستمع إلى شرح من وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى عن سير أعمال إنشاء المبنى الجديد.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة وكافة المسئولين عن المستشفى بعرض تقرير مفصل باحتياجات ومعوقات العمل بالمستشفى مؤكدا على أنه سيقوم بحل كافة المشكلات وتذليل كل المعوقات التى تؤخر انتهاء إنشاء المبنى الجديد. لخدمة مرضى المحافظة فى أسرع وقت.