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محافظ أسوان يقرر تخصيص أتوبيس لتوفير خدمات النقل لأهالى العلاقى والعبابدة والبشارية

السبت، 22 فبراير 2020 06:28 م
محافظ أسوان يقرر تخصيص أتوبيس لتوفير خدمات النقل لأهالى العلاقى والعبابدة والبشارية تخصيص أتوبيس لتوفير خدمات النقل لأهالى قرية العلاقى
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تخصيص أتوبيس مينى باص من مشروع النقل الداخلي لنقل وتوصيل الأهالى والمواطنين المتجهين من مدينة أسوان لقرية العلاقى والعكس بأسعار رمزية.

وذلك إطار الاستجابة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع المطالب الجماهيرية التى عرضت عليه أثناء لقاءه مع قيادات وممثلي مختلف القبائل الأسوانية بحضور مستشاري رئيس الجمهورية اللواء أحمد جمال الدين والسفيرة فايزة أبو النجا والتي كان من ضمنها دعم الخدمات بقرية العلاقى.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، أن ذلك يأتى ضمن حزمة الجهود المبذولة التى تقوم بها المحافظة بجميع أجهزتها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، المتواصلة بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية.

كما أشار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلى مساهمة ذلك فى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطن الأسوانى ، فضلاً عن توفير الوقت ومشقة الإنتقال لقرية العلاقى والتى تقع على مسافة 180 كم جنوب مدينة أسوان.

 

وأوضح المحافظ ، أن المينى باص سوف يتحرك من أمام جمعية البشارية بجوار ميدان الجيش وذلك بناءاً على الاحتياج الفعلى ونسبة إقبال الركاب وخاصة من قبائل العبابدة والبشارية للاستفادة من خدمات التوصيل التى يقدمها .

جدير بالذكر أن خلال شهر يناير الماضي تم عقد لقاء ضم  قيادات وممثلي مختلف القبائل الأسوانية ومستشاري رئيس الجمهورية اللواء أحمد جمال الدين والسفيرة فايزة أبو النجا.

حيث إستمع الوفد الرئاسى ومحافظ أسوان للعديد من المقترحات والمطالب والمشاكل من أبرزها دعم الخدمات بقرية العلاقى والتى تقع على بعد 180 كم من مدينة أسوان ، وأيضاً إعادة النظر فى أسعار أراضى التحكير بمنطقة البشارية ، مع ارتفاع منسوب المياه الجوفية بقرية بنبان وقرى غرب النيل ، بجانب عدم إنهاء الفصل المالى والإدارى لمركز نصر النوبة منذ عام 1964 ، بالإضافة إلى النظر في التظلمات المتعلقة ببعض الحالات التى لم تحصل على تعويضات من أهالى النوبة ، فضلاً عن تشكيل لجان شعبية لمساندة الجهود الحكومية خلال المرحلة الثانية لفتح باب طلبات التقديم للتعويضات من متضررى إنشاء وتعلية خزان أسوان.

 

تخصيص أتوبيس لتوفير خدمات النقل لأهالى قرية العلاقى (1)
تخصيص أتوبيس لتوفير خدمات النقل لأهالى قرية العلاقى 
تخصيص أتوبيس لتوفير خدمات النقل لأهالى قرية العلاقى (2)
تخصيص أتوبيس لتوفير خدمات النقل لأهالى قرية العلاقى 
تخصيص أتوبيس لتوفير خدمات النقل لأهالى قرية العلاقى (3)
تخصيص أتوبيس لتوفير خدمات النقل لأهالى قرية العلاقى
تخصيص أتوبيس لتوفير خدمات النقل لأهالى قرية العلاقى (4)
تخصيص أتوبيس لتوفير خدمات النقل لأهالى قرية العلاقى
تخصيص أتوبيس لتوفير خدمات النقل لأهالى قرية العلاقى (5)
تخصيص أتوبيس لتوفير خدمات النقل لأهالى قرية العلاقى 
تخصيص أتوبيس لتوفير خدمات النقل لأهالى قرية العلاقى (6)
تخصيص أتوبيس لتوفير خدمات النقل لأهالى قرية العلاقى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


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