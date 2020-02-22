مجدى يعقوب.. مغردون على تويتر يسطرون ملحمة حب برسائلهم لـ"ملك القلوب"

كتب محمد رضا

مجدى يعقوب، هاشتاج تصدر ترند تويتر فى مصر والإمارات على مدار الساعات الماضية تكريمًا من المغردين على موقع التواصل الاجتماعى لجراح القلب المصرى العالمى السير مجدى يعقوب، وذلك بعد تكريمه من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الذى قلد الدكتور مجدى يعقوب بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنسانى لقاء جهوده فى العمل الخيرى والإنسانى وإنجازاته الطبية والعلمية.

وبآلاف التغريدات، وجه المغردون رسائل المدح والثناء على الدكتور مجدى يعقوب، حيث قال مصطفى قدرى: " أنت الأسطورة الحقيقية.. ملك القلوب"، فيما قالت رشا أحمد سعيد: "أنت نمبر 1 الحقيقى.. أنت الأسطورة الحقيقية.. ونحن فخورون بك".

It's a great honor for me be holding the same nationality with professor/Magdy one of the best hope maker all over the world not only the Middle East.

I'm also so lucky to have the chance to live here in UAE.#proud #مجدي_يعقوب #صناع_الأمل #DubaiTV #Dubai2020#مجدي_يعقوب pic.twitter.com/sWhCB20GS0 — أحــمـــد. (@Ansez97) February 22, 2020

وأضافت ساندى "هذا الرجل مذهل"، كما شارك سليم فى الترند، وقال "سوف تكون دائما الأفضل فى قلبى"، كذلك قال أحمد "إنه لشرف عظيم لى أن أحمل نفس الجنسية مع الأستاذ مجدى أحد أفضل صانع الأمل فى جميع أنحاء العالم وليس فقط فى الشرق الأوسط.. أنا أيضًا محظوظ جدًا لأن تتاح لى الفرصة للعيش هنا فى الإمارات العربية المتحدة.. فخور بمجدى يعقوب".

بدورها، قالت إسراء: " الدكتور مجدى يعقوب يحمل كل معانى الإنسانية والتواضع.. لا يمكننا الوفاء بهذا الحق لهذا الرجل العظيم"، كما قال أحمد مانو " نحن فخورون بك وجه مبتسم بأعين على شكل قلب.. سيدى الدكتور مجدى يعقوب أنت فى قلوبنا"، فيما أضافت لينا " يذوب قلبى عندما أرى هذا الرجل العظيم، إنه البطل الحقيقى.. شكرًا لإنقاذ قلوبنا".

يشار إلى أن جراح القلب المصرى العالمى السير مجدى يعقوب، كان قد تحدث عن الفكرة الأساسية لإنشاء مستشفى الدكتور مجدى يعقوب الخيرى، وقال "الفكرة إن احنا نعالج الناس بمساواة كاملة بغض النظر عندهم فلوس أو معندهمش شكلهم إيه لونهم إيه ديانتهم إيه.. والمركز ده - أى مركز القلب فى أسوان - والمركز الجديد مبياخدش ولا مليم".

وفى تقرير نشرته شبكة "CNN"، خلال حوارها مع الدكتور مجدى يعقوب، أوضحت أن مستشفى الدكتور مجدى يعقوب الخيرى الجديد لعلاج مرضى القلب، سيجرى 10 آلاف عملية مجانية سنوياً، فيما أجرت "CNN"، حوارًا مع الدكتور مجدى يعقوب، والدكتور مجدى إسحاق أستاذ شرفى فى معهد الإدارة البريطانى، للتحدث عن أسباب أمراض القلب فى الشرق الأوسط وطرق تجنب الإصابة بها.









ومن جهته، قال الدكتور مجدى يعقوب، "احنا عندنا فى الشرق الأوسط وفى مصر أمراض قلب كثيرة جدًا بأنواع مختلفة وعندنا أمراض وراثية لعضلة القلب وللكهرباء بتاعت القلب.. وعندنا تصلب فى الشرايين التاجية ودى بتعمل نوبات قلبية ناس أصغر ما هما فى الغرب بيجيلهم ذبحة صدرية ونوبات قلبية ودى لها أسباب مختلفة أولها الجينات بتاعتنا وحاجة تانية السجائر والأكل اللحمة الحمراء والدسمة وعدم الرياضة".

وأضاف جراح القلب العالمى، "عندنا سكر عالى جدًا وبعدين ضغط الدم عالى ولا يعاالج وأمراض تانية زى التشوهات الخلقية الموجودة بنسبة عالية جدًا.. وآخر حاجة بقى أقولها لحضرتك هى الحمى الروماتزمية ودى عندنا فى مصر والمنطقة وفى اليمن حاجة محزنة جدًا.. وفى الشرق الأوسط فى أبحاث علمية بتورى إن لسه بتزيد نسبة أمراض القلب وإنما فى الغرب بتنزل".









بدوره، قال الدكتور مجدى إسحاق أستاذ شرفى فى معهد الإدارة البريطانى، "خدى مصر لوحديها.. كل سنة بيتولد 35 ألف طفل بحالات وراثية 40% منهم يحتاج تدخل جراحى سريع وشريحة من 20% إلى 25% بتبقى معقدة.. والعالم العربى خاصة منطقة الخليج والكويت فى نسب أمراض السكر عالية جدًا وعندنا أمراض الضغط عالية جدًا.. كل الحاجات والعوامل دى بتخلى المنطقة بتاعتنا أكثر وأعلى فى نسب أمراض القلب ووفيات أمراض القلب".



