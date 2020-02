مجدى يعقوب.. مغردون على تويتر يسطرون ملحمة حب برسائلهم لـ"ملك القلوب"

مجدى يعقوب، هاشتاج تصدر ترند تويتر فى مصر والإمارات على مدار الساعات الماضية تكريمًا من المغردين على موقع التواصل الاجتماعى لجراح القلب المصرى العالمى السير مجدى يعقوب، وذلك بعد تكريمه من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الذى قلد الدكتور مجدى يعقوب بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنسانى لقاء جهوده فى العمل الخيرى والإنسانى وإنجازاته الطبية والعلمية.

وبآلاف التغريدات، وجه المغردون رسائل المدح والثناء على الدكتور مجدى يعقوب، حيث قال مصطفى قدرى: " أنت الأسطورة الحقيقية.. ملك القلوب"، فيما قالت رشا أحمد سعيد: "أنت نمبر 1 الحقيقى.. أنت الأسطورة الحقيقية.. ونحن فخورون بك".

It's a great honor for me be holding the same nationality with professor/Magdy one of the best hope maker all over the world not only the Middle East.

I'm also so lucky to have the chance to live here in UAE.#proud #مجدي_يعقوب #صناع_الأمل #DubaiTV #Dubai2020#مجدي_يعقوب pic.twitter.com/sWhCB20GS0