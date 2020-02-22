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كردستان العراق يضع 200 مواطن بالحجر الصحى بعد عودتهم من إيران

السبت، 22 فبراير 2020 11:23 ص
كردستان العراق يضع 200 مواطن بالحجر الصحى بعد عودتهم من إيران كورونا
كتب هاشم الفخرانى

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وضع مستشفى آشتى فى محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، اليوم السبت، 200 مواطن عراقى فى الحجر الصحى، بعد عودتهم من إيران، لغرض إجراء الفحوص الخاصة بفيروس "كورونا".

وقال مدير مستشفى آشتى فى قضاء سوران بمحافظة أربيل، كاروان جمال، فى بيان صحفى نشرته "روسيا اليوم"، إن 200 مواطن عادوا من إيران اليوم عبر المنافذ الحدودية مع الإقليم.

وأضاف "تم وضعهم فى الحجر الصحى فى فندقين بقضاء سوران، ويتم تقديم العناية الصحية وإجراء الفحوص لهم، لمدة أسبوعين" للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.

وأعلن وزير الصحة الإيرانى عن 18 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين نحو 300 حالة مشتبه بهم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، حيث ذكر التليفزيون الإيرانى، اليوم السبت، أن مسئولا إيرانيا تأكدت إصابته بفيروس كورونا، وامتد فيروس كورونا، الذى ظهر أولا فى الصين، إلى عدد كبير من الدول، وأفادت أنباء بوصوله إلى عدة مدن إيرانية، وأدى إلى وفاة أربعة أشخاص.

وكان التليفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 2345 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، إن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 76288 حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

ومن جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 76288 حالة فى العالم وأدى لوفاة 2345 شخصا فى الصين.


كورونا

العراق

ايران

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