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فوائد تناول البيض المسلوق على صحة جسمك وطفلك وبشرتك

السبت، 22 فبراير 2020 01:00 ص
فوائد تناول البيض المسلوق على صحة جسمك وطفلك وبشرتك البيض
كتبت نهير عبد النبى

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البيض من الأطعمة الخارقة كما يلقبها الكثيرون وذلك لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالنشاط والطاقة ، وتحميه من الإصابة بالأمراض والفيروسات، ويقدم البيض بطرق مختلفة،  وحسب ما ذكره موقع today فإن هناك فوائد عديدة لتناول البيض وخصوصا البيض المسلوق، وهى:

فوائد تناول البيض المسلوق

1:يحتوى البيض المسلوق على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الامراض والفيروسات والعدوى، لذلك ينصح بتناوله دائما للحفاظ على صحة الجسم.
2:يحتوى على نسبة كبيرة من العناصر التي تعمل على تحسين صحة الجلد وحمايته من الجفاف والالتهابات.
3:يحتوى البيض على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة وفيتامين ب والبيوتين وبعض العناصر الأخرى التي تعمل على  تحسين الرؤية والنظر وحمايه العين من الامراض التي تتعرض لها.
4:يحتوى البيض على نسبة عالية من حمض الفوليك وبعض الخصائص الأخرى التي تحافظ على صحة المرأة الحامل وتحمي الجنين من التشوهات والعيوب الخلقية.
5:يحافظ على صحة العضلات والمفاصل ويحميها من الهشاشة والكسور، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين والبوتاسيوم وبعض الفيتامينات الأخرى الهامة لصحة العظام.
6:الحفاظ على صحة الكبد وحمايته من الالتهابات، كما انه يعمل على تنشيط الكبد.
7:تحسين القدرات العقلية عند الطفل وتعزيز صحة الجهاز العصبى وتساعد على تنشيط الذاكرة والوقاية من أمراض الخرف والزهايمر.
8:يحتوى البيض على نسبة عالية من فيتامين ب وبعض الفيتامينات الأخرى التي تعمل على تعديل المزاج العام والتخلص من الاكتئاب والقلق المستمر.

فوائد البيض المسلوق على صحة الطفل

1:ينصح دائما بإعطاء الأطفال البيض المسلوق نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات تعمل على نموه بشكل صحى.
2: تقوى عضلات ومفاصل الطفل وتحميه من هشاشة العظام.
3:البيض المسلوق يحافظ على صحة الاسنان واللثة ويحميها من الالتهابات والتسوس
4:يحتوى البيض المسلوق على نسبة كبيرة من الفيتامينات التي تعالج فقر الدم عند الأطفال.
5:يحافظ على صحة الجهاز الهضمى عند الطفل ويحميه من الالتهابات والنزلات المعوية.

فوائد تناول البيض المسلوق على صحة البشرة والشعر

1: يحتوى البيض على كمية عالية من الفيتامينات التي تساعد على تعزيز صحة ونضارة البشرة.
2: يعمل على زيادة كثافة الشعر وعلاج التساقط والتلف.
3: نظرا لاحتوائه على فيتامينات وعناصر غذائية فهو يعمل على تأخير عملية الشيخوخة والوقاية من التجاعيد.

البيض

تناول البيض

البيض المسلوق

فوائد تناول البيض

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