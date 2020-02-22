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ضبط 25.5 طن دواجن ولحوم مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي بالشرقية

السبت، 22 فبراير 2020 01:07 م
ضبط 25.5 طن دواجن ولحوم مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي بالشرقية لحوم فاسدة
الشرقية - إيمان مهنى

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حررت مديرية الطب البيطري بالشرقية، 21 محضرا مخالفة لمحلات جزارة وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن في حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المنتجات المخالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة المجازر وأقسام الصحة العامة بالإدارات البيطرية بالمراكز بالاشتراك مع الجهات المعنية "مباحث التموين - الرقابة التموينية - وحدة مباحث جنوب الشرقية"،  شنت حملات تفتيشية على مراكز ومدن المحافظة تم خلالها المرور على  188  "محل جزارة - مطعم  -  ثلاجة حفظ لحوم - محل بيع دواجن - شادر بيع لحوم - سوبر ماركت - محل بيع أسماك - مصنع تصنيع أسماك "، أسفرت عن تحرير  21  محضرا مخالفة وضبط  107 كجم  لحوم صالحة للاستهلاك  " ذبح خارج المجازر" و403  كجم  لحوم مجمدة ومصنعة  غير صالحة للاستهلاك الآدمي و 25 طن دواجن، تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها وتحرير المحاضر بمعرفة الطب البيطري .

في سياق متصل، تم الانتهاء من  أن أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة للوحدات البيطرية شملت بناء سور يحيط بالوحدات ، وتزويدها بأجهزة حاسب آلي حديثة للموظفين ، بالإضافة إلى أعمال الترميم والتحديث للمباني ، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لعدد 8 وحدات بيطرية شملت وحدات "الزنكلون ، تل حوين ، بيشة قايد " بمركز الزقازيق ، وحدتي  " صان الحجر البحرية ، الناصرية " بمركز الحسينية ، وحدة قصاصين الأزهار بمركز أولاد صقر، وحدة الغزالي بمركز فاقوس، وحدة سنهوت بمركز منيا القمح .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 6 وحدات بيطرية شملت وحدة بلبيس بمركز بلبيس، وحدة الجديدة ، سور وحدة ملامس بمركز منيا القمح ، وحدة البلاشون بمركز مشتول السوق ، وحدة أبو كبير مركز أبو كبير ، ومبنى الصحة العامة والمجازر بديوان عام المديرية بمركز الزقازيق.

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