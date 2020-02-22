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صور .. نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد مبادرة صحة المرأة وقافلة مجانية فى الفرافرة

السبت، 22 فبراير 2020 01:48 م
صور .. نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد مبادرة صحة المرأة وقافلة مجانية فى الفرافرة جولة نائب محافظ الوادى الجديد على مبادرة صحة المرأة
الوادى الجديد - فريق المحافظات

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تفقدت نائب محافظة الوادى الجديد، حنان مجدي، اليوم السبت، يرافقها يوسف مرزوق، رئيس مركز الفرافرة، فعاليات تنفيذ المبادرة الرئاسية " صحة المرأة"، بوحدة قرية الكفاح الصحية، وفعاليات تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية عثمان بن عفان بالمركز

أكدت حنان، تنفيذ المبادرة فى 5 مواقع بمركز الفرافرة، هى مستشفى الفرافرة المركزى، والوحدات الصحية القروية بقرى (صبيح –أبو منقار- الكفاح –مرزوق)، وجرى توجيه الجهاز التنفيذى بالممركز بتوفير سبل الراحة والدعم لجميع السيدات المترددات على المبادرة

ولفتت إلى، تقديم الخدمة الطبية بالمبادرة فى 10 مواقع بمركز الخارجة، و11 بمركز الداخلة وقراه، 5 بمركز الفرافرة وقراه، و3 بمركزى باريس و3 بمركز بلاط

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن المستهدف فحصه من خلال المبادرة 84450 سيدة فى جميع أنحاء المحافظة، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من المبادرة، على أن تتواصل بعد ذلك تنفيذ المبادرة، كما أنه جرى تقسيم السيدات إلى 3 شرائح حسب العمر وهى شريحة من 18- 25 سنة، وتشمل تثقيف هذه الشريحة بالفحص الذاتى للثدي، و25- 35 سنة، وتتضمن تثقيف وفحص، وما فوق 35 سنة، وتشمل فحص وعلاج، على ان تتولى وزارة الصحة علاج جميع السيدات خلال هذه المبادرة من جميع الشرائح العمرية.

وقال محروس، إن أهداف المبادرة تتلخص فى الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج والكشف المبكر عن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتوجيه المكتشف وإصابتهم لتلقى التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.

يذكر أن المبادرة تستهدف ما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، وتتولى الفرق الطبية التى تضم "طبيبات وممرضات وفنيات" فحص السيدات، حيث تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتى للمنتفعات من سن 18 عامًا بالمجان.

وكان محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، دشن صباح أمس الأول الخميس، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، " صحة المرأة" بمقر مركز الرعاية الأساسية للأمومة والطفولة بمدينة الخارجة.

جولة نائب محافظ الوادى الجديد على مبادرة صحة المرأة (1)
جولة نائب محافظ الوادى الجديد على مبادرة صحة المرأة 

 

جولة نائب محافظ الوادى الجديد على مبادرة صحة المرأة (2)
جولة نائب محافظ الوادى الجديد على مبادرة صحة المرأة

 

جولة نائب محافظ الوادى الجديد على مبادرة صحة المرأة (3)
جولة نائب محافظ الوادى الجديد على مبادرة صحة المرأة

 

جولة نائب محافظ الوادى الجديد على مبادرة صحة المرأة (4)
جولة نائب محافظ الوادى الجديد على مبادرة صحة المرأة

 

جولة نائب محافظ الوادى الجديد على مبادرة صحة المرأة (5)
جولة نائب محافظ الوادى الجديد على مبادرة صحة المرأة

 

جولة نائب محافظ الوادى الجديد على مبادرة صحة المرأة (6)
جولة نائب محافظ الوادى الجديد على مبادرة صحة المرأة

 


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