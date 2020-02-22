رئيس الأمن العام البحرينى يستقبل وفدًا من المنظمة الدولية لمكافحة العنف

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استقبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام بالبحرين، وفدًا من المنظمة الدولية لمكافحة العنف والإدمان DARE برئاسة فرانك بيجروس الرئيس التنفيذى والدكتور ريتشارد كليتون عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس العلمى للمنظمة وسامنثا كيللى مدير المناهج وعضو فريق التقييم بالمنظمة، وذلك بحضور على أحمد أمينى مدير برنامج مكافحة العنف والإدمان "معاً".

وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الأمن العام بالوفد، مشيداً بدور المنظمة فى تطوير منهج برنامج مكافحة العنف والإدمان (معاً) لتحسين سلوكيات الطلبة وتطوير مهارات اتخاذ القرار الصحيح وتعزيز العلاقة والشراكة بين الطلبة وشرطة خدمة المجتمع، مشيراً إلى دعم معالى وزير الداخلية للبرنامج وإيمانه بالأثر الايجابى الذى حققه وما سيحققه على المجتمع بشكل عام والطلبة بشكل خاص على المدى البعيد.

من جهته، أثنى السيد فرانك بجيروس على الجهود المبذولة من ادارة برنامج معاً فى تعريب المنهج وطريقة تدريسه فى المملكة والمستوى الاحترافى العالى للقائمين على مركز التدريب الاقليمى وجهودهم فى مجال الدراسات والبحوث لوضع مؤشرات الاداء لأثر البرنامج على الطلبة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل وآليات تطوير التعاون الأمنى والأكاديمى بين برنامج مكافحة العنف والادمان (معاً) فى البحرين ومنظمة DARE فى الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز وعى الشباب من مخاطر التطرف الفكرى ووسائل التواصل الاجتماعي.