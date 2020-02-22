خبير سياحى: تشغيل الخط الداخلى بين الأقصر وشرم الشيخ خطوة مميزة لدعم السياحة

وأضاف "عثمان"، لـ"اليوم السابع"، أنه بعد بدء الشركة الوطنية للمطارات فى تشغيل هذه الرحلات، يوم أمس الخميس بصورة أسبوعية حتى 28 مايو المقبل، بأحدث طائرات مصر للطيران التى تسلمتها مؤخرا من طراز إيرباص A220-300 التى تتميز بمستوى عالى من الراحة والرفاهية، يجرى التواصل بصورة كبيرة بين كافة الشركات السياحة بين مدينتى الأقصر وشرم الشيخ لعمل بروشورات دعائية موحدة داخل وخارج مصر لتحقيق أقصى استفادة من ذلك الأمر، وتعريفهم بأنه يمكن للعملاء حجز التذاكر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني أو الحجز والاستفسار عن طريق خدمة الاتصالات التليفونية على 1717، أو زيارة مكاتب مصر للطيران أو الوكلاء السياحيين.

وأكد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر، أن أنماط السياحة الثقافية فى مصر، شهدت الكثير من القفزات خلال الموسم السياحى الجارى، وحقق نجاحات كبيرة، ويعتبر الأفضل فى السنوات الماضية التى أعقبت أحداث يناير، وتساهم تلك الرحلات الداخلية فى مواجهة تعويض خسارة السوق الصينى مؤخراً بعد وقف عدد كبير من الرحلات بسبب فيروس كورونا المنتشر فى بلادهم، مؤكداً أنه يجرى فتح أسواق جديدة ومتنوعة حول العالم بتلك الخطوات الجديدة داخل مصر لخدمة أفضل لجميع الضيوف.

يذكر أن شركة مصر للطيران قامت يوم الخميس 20 فبراير لتشغيل أولى رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ والأقصر بواقع رحلة أسبوعية، وذلك لأول مرة منذ توقف دام عدة سنوات، في إطار التنسيق الدائم بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني لربط البحر الأحمر بآثار وادي النيل في صعيد مصر، وربط السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية، وبمناسبة بدء التشغيل أهدت وزارة السياحة والآثار السائحين بأول رحلة طيران لهذا الخط الجديد زيارة مجانية لمقبرة الملكة نفرتاري بالبر الغربي للأقصر، يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 والتي تبلغ تذكرتها 1400 جنيه مصري.