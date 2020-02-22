سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 09:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جنايات دمنهور تواصل جلساتها لمحاكمة المتهمين بواقعة تخريب أنابيب البترول

السبت، 22 فبراير 2020 09:19 ص
جنايات دمنهور تواصل جلساتها لمحاكمة المتهمين بواقعة تخريب أنابيب البترول محكمة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل اليوم محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الإبتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر وسكرتارية حسنى عبدالحليم، جلستها الرابعة لمحاكمة المتهمين فى واقعة تخريب خط المواد البترولية واشتعال النيران به بمركز إيتاى البارود، والذى أسفر عن مصرع 9 أشخاص و11 مصابا، والمتهم فيها 10 أشخاص

وواجهت هيئة المحكمة، خلال بدء إجراءات الجلسات الأولى المتهمون وهم: «فتحي. ع. ش، ومحمد. ر. ع، ومحمد. ع. ر، ومحمد. ف. إ، وأحمد. ت. ش، وأحمد. ر. ا، ومصطفى. ف. م، وسعيد. ع. ع»، بالاتهامات، إلا أنهم أنكروا إرتكابها .

وطالب محامى المدعى بالحق المدني، عن شركة أنابيب البترول بطنطا، بتعويض 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، فيما طالب فريق الدفاع عن المتهمين، تأجيل القضية للاطلاع وتصوير مستندات.

يذكر أن مركز إيتاى البارود، قد تلقى فى 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من «فرد أمن إدارى يفيد أنه حال مروره على خط أنابيب بترول دمنهور/ طنطا، اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية بقرية المواسير، وتبين وجود كلبس «محبس» مُثبت بالأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول بإصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده.

كان النائب العام قد أحال 10 متهمين للمحاكمة فى واقعة حريق وتخريب خط انابيب البترول بقرية المواسير بايتاى البارود، وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 28847 لسنة 2019 جنايات إيتاى البارود عن اتفاق المتهمين على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب طنطا دمنهور المار بأرضٍ بعزبة المواسير بإيتاى البارود؛ وفى غضون أكتوبر الماضى استأجرو قطعة ارض ونقلوا مواسير إليها ونقبوا حتى ثقبوا خط انابيب البترول وقاموا بتركيب محبساً عليه، ثم دأبوا على سرقة مواد من المارة فيه.


ايتاى البارود

شركة انابيب البترول

البحيرة

محكمة جنايات دمنهور

تخريب خط مواد البترول

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جنايات دمنهور تعقد جلستها لمحاكمة الجزار المتهم بقتل 7 أفراد بكفر الدوار

الخميس، 30 يناير 2020 10:05 ص

جنايات دمنهور تواصل محاكمة متهمى واقعة تخريب أنابيب البترول بإيتاى البارود

الأربعاء، 29 يناير 2020 10:02 ص

جنايات دمنهور تنظر اليوم أولى جلسات محاكمة مرتكب مذبحة كفر الدوار

الثلاثاء، 28 يناير 2020 09:46 ص

جنايات دمنهور تواصل اليوم محاكمة المتهمين بتخريب أنابيب بترول إيتاى البارود

الإثنين، 27 يناير 2020 08:11 ص

جنايات دمنهور تحيل أوراق 3 أشخاص لمفتى الجمهورية بتهمة قتل غفير بغرض السرقة

الأحد، 14 يوليه 2019 10:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء

تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء

قاتل طفل البدرشين: استدرجته بزعم نقل الأخشاب وخنقته بكوفية لسرقة التوك توك

قاتل طفل البدرشين: استدرجته بزعم نقل الأخشاب وخنقته بكوفية لسرقة التوك توك

غدًا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1441 هجريًا

غدًا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1441 هجريًا

صور .. انطلاق فعاليات ثانى أيام مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ

صور .. انطلاق فعاليات ثانى أيام مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ

5 آلاف سائح يتابعون تعامد الشمس بمعبد أبوسمبل.. صور

5 آلاف سائح يتابعون تعامد الشمس بمعبد أبوسمبل.. صور

النيجر تعلن مقتل 120 إرهابيا خلال عملية عسكرية مشتركة مع القوات الفرنسية

النيجر تعلن مقتل 120 إرهابيا خلال عملية عسكرية مشتركة مع القوات الفرنسية

خسارة السوبر تفجر بركان الغضب في الاهلي وتُمهّد لتغييرات في الفريق

خسارة السوبر تفجر بركان الغضب في الاهلي وتُمهّد لتغييرات في الفريق

"التعليم" تنتهى من تشكيل لجان واضعى امتحانات الدبلومات الفنية 2020

"التعليم" تنتهى من تشكيل لجان واضعى امتحانات الدبلومات الفنية 2020

خلال ساعات.. القضاء يفصل فى الدعوى المطالبة باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب

خلال ساعات.. القضاء يفصل فى الدعوى المطالبة باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب

صور.. بدء ظاهرة تعامد الشمس على "قدس الأقداس" بمعبد أبوسمبل

صور.. بدء ظاهرة تعامد الشمس على "قدس الأقداس" بمعبد أبوسمبل

"خلال ساعات".. القضاء يستأنف فحص قانونية المطالبة بإغلاق مكتب الجارديان فى مصر

"خلال ساعات".. القضاء يستأنف فحص قانونية المطالبة بإغلاق مكتب الجارديان فى مصر

الزراعة: تحصين مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدى وحظر النقل بين المحافظات

الزراعة: تحصين مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدى وحظر النقل بين المحافظات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة