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"توثيق وتسجيل الأثر الثابت والمنقول" دورة تدريبية لذوي الإعاقة بمتحف آثار الأقصر

السبت، 22 فبراير 2020 11:41 ص
"توثيق وتسجيل الأثر الثابت والمنقول" دورة تدريبية لذوي الإعاقة بمتحف آثار الأقصر جانب من الندوة
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت متحف آثار محافظة الأقصر، تنظيم دورة تدريبية تحت عنوان "توثيق وتسجيل الأثر الثابت والمنقول"، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وإشراف مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، للمساهمة في تقديم الدعم اللازم لكافة رجال قطاع الآثار بمحافظة الأقصر، حيث نظمت الدورة تحت إشراف الدكتور علاء حسين مدير عام المتحف، كما استقبل المتحف مجموعة من ذوي الإعاقة ضمن مبادرات دمج ذوى الاحتياجات الخاصة مع المجتمع المصرى.

وخلال الدورة التدريبية بعنوان "توثيق وتسجيل الأثر الثابت والمنقول"، ألقى المحاضرة الأولى أحمد فراج مدير عام التوثيق الأثري بمتاحف مصر العليا، ومحمد يحيى عويضة مدير عام منطقة آثار مصر العليا، حيث دارت تلك المحاضرة عن طرق تسجيل وتوثيق الآثار داخل المتاحف، كما ألقى الدكتور علاء القمحي أمين بمتحف آثار سوهاج المحاضرة الثانية، والتي عرضت طرق عرض الآثار داخل المتاحف، والذي قام فيها باتخاذ متحف آثار سوهاج كنموذج في التطبيق.

وفى نفس السياق استقبل متحف الأقصر تحت إشراف القسم التعليمي بالمتحف، مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة التابعين لجمعية اللؤلؤ المكنون للصم والبكم بالأقصر، وعلى هامش تلك الزيارة تم عمل جولة إرشادية مبسطة داخل قاعات العرض بالمتحف، وفي نهاية الجولة تم تنفيذ ورشة فنية نالت إعجاب الكثير منهم.

وجاء ذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، وتنفيذا لخطة قطاع المتاحف، بإشراف الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف فيما يخص دعم وتنمية قدرات ومواهب ذوي الاحتياجات بالمجتمع، حيث يأتي ذلك لتأكيد الدور الهام الذي تقوم به المتاحف للوصول لجميع فئات المجتمع، خاصة ما تقوم به من دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع، من خلال المشاركات فى الأنشطة والورش الفنية المختلفة، وذلك تأكيدا على دور المتحف في نشر الوعي الأثري بالمجتمع.

 

متحف الأقصر يشهد دورة بعنوان توثيق وتسجيل الآثر الثابت والمنقول (2)
 
 
 
متحف الأقصر يشهد دورة بعنوان توثيق وتسجيل الآثر الثابت والمنقول (3)

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