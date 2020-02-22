سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 51 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق في المنيا

السبت، 22 فبراير 2020 02:22 م
تحرير 51 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق في المنيا حملة على المخابز - ارشيفية
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت مديرية تموين المنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق وبالتعاون مع الجهات المعنية وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية حيث قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملة شملت المرور على المخابز البلدية وأسفرت عن تحرير 51 مخالفة تموينية منها 17 مخالفة لخبز ناقص الوزن، مخالفين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 3 مخالفات لعدم وجود ميزان، 29 مخالفه لقضايا أخري متنوعة، كما تم تحرير مخالفتين في مجال متابعة الأسواق منها، مخالفة لمنتجات بدون تاريخ صلاحية، ومخالفة لمنتجات مجهولة المصدر.

وأكد على استمرار تنظيم الحملات بشكل دوري لإحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، بهدف رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

وكانت مديرية التموين بالمنيا، شنت حملة مماثلة الاسبوع الماضي أسفرت عن تحرير 53مخالفة تموينية، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تم تحرير49 مخالفة تموينية منها 23 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن و11محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضراً عدم وجود ميزان حساس بالإضافة إلى 14مخالفة تموينية أخرى متنوعة.

وفى مجال متابعة الأسواق تم تحرير4 مخالفات تموينية منها محضراً لبيع سلع مجهولة المصدر ومحضراً بدون ترخيص ومحضراً لمواد غذائية منتهية الصلاحية بالإضافة إلي محضر أخر متنوع.

وأضاف وكيل الوزارة أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى جميع مراكز المحافظة من اجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس حررت، 11 مخالفة ضد أصحاب المخابز البلدية، وذلك خلال حملة مكبرة بقرية كفر خزام شارك فيها مدير مكتب التموين بالقرية والتفتيش الإداري وتنوعت ما بين نقص وزن وغير مطابق للمواصفات ونظافة، وتم اتخاذ اللازم حيال المخالفين.

وفى سياق متصل، تواصل الوحدة المحلية جهودها في متابعة حالة النظافة العامة على مستوى المركز ورفع كافة المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجميع ونقلها إلى المقالب العمومية بهدف خلق بيئة نظيفة خالية من التلوث والحفاظ على المظهر الجمالي للمركز.

 

 


تقارير مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

المنيا

تموين المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة