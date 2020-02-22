تحرير 51 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق في المنيا

فريق المحافظات

واصلت مديرية تموين المنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق وبالتعاون مع الجهات المعنية وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية حيث قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملة شملت المرور على المخابز البلدية وأسفرت عن تحرير 51 مخالفة تموينية منها 17 مخالفة لخبز ناقص الوزن، مخالفين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 3 مخالفات لعدم وجود ميزان، 29 مخالفه لقضايا أخري متنوعة، كما تم تحرير مخالفتين في مجال متابعة الأسواق منها، مخالفة لمنتجات بدون تاريخ صلاحية، ومخالفة لمنتجات مجهولة المصدر.

وأكد على استمرار تنظيم الحملات بشكل دوري لإحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، بهدف رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

وكانت مديرية التموين بالمنيا، شنت حملة مماثلة الاسبوع الماضي أسفرت عن تحرير 53مخالفة تموينية، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تم تحرير49 مخالفة تموينية منها 23 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن و11محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضراً عدم وجود ميزان حساس بالإضافة إلى 14مخالفة تموينية أخرى متنوعة.

وفى مجال متابعة الأسواق تم تحرير4 مخالفات تموينية منها محضراً لبيع سلع مجهولة المصدر ومحضراً بدون ترخيص ومحضراً لمواد غذائية منتهية الصلاحية بالإضافة إلي محضر أخر متنوع.

وأضاف وكيل الوزارة أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية على مستوى جميع مراكز المحافظة من اجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس حررت، 11 مخالفة ضد أصحاب المخابز البلدية، وذلك خلال حملة مكبرة بقرية كفر خزام شارك فيها مدير مكتب التموين بالقرية والتفتيش الإداري وتنوعت ما بين نقص وزن وغير مطابق للمواصفات ونظافة، وتم اتخاذ اللازم حيال المخالفين.

وفى سياق متصل، تواصل الوحدة المحلية جهودها في متابعة حالة النظافة العامة على مستوى المركز ورفع كافة المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجميع ونقلها إلى المقالب العمومية بهدف خلق بيئة نظيفة خالية من التلوث والحفاظ على المظهر الجمالي للمركز.