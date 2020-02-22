سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 02:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بسبب قطع أحد كابلات التليفونات.. توقف خدمة الخط الساخن لمياه سوهاج

السبت، 22 فبراير 2020 01:16 م
بسبب قطع أحد كابلات التليفونات.. توقف خدمة الخط الساخن لمياه سوهاج محطة مياه - ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أعلن اللواء محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه سيتم توقف خدمه الخط الساخن 125 نتيجة لقطع أحد كابلات التليفونات الرئيسية التابعة للشركة المصرية للاتصالات أثناء قيامها بأعمال صيانة للكابلات

كما أكد فى بيان له  على أنه يمكن تواصل عملائنا الكرام مع شركه المياه  فى حاله وجود شكاوى على الرقم 01220574305 أو إرسال رسالة واتس آب على الرقم 01207125125 لحين انتهاء شركة الاتصالات من أعمال الصيانة وإصلاح العطل

كان اللواء محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس اداره شركه مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج قد أعلن أنه جارى إنشاء محطه مياه ارتوازى بقرية سفلاق بمركز ساقلته على نهر النيل لتقويه المياه بالقرية وتغذيتها بالكامل وسيتم أعمال لضم خط طرد 10بوصه الرئيسى طرد المحطة على خط 12بوصه خط الشبكة الرئيسى المغذى لقرية سفلاق بالكامل مما ينتج عن ذلك قطع المياه عن القرية اليوم من الساعة  العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا

كما أهابت شركه مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج الأهالى وأصحاب المخابز والمصالح الحكومية والمستشفيات توفير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كانت اللجنة النقابية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قد كرمت اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك لمجهوداته في الارتقاء بمستوى العاملين صرح بذلك الدقيش عبد العزيز دقيش رئيس اللجنة النقابية وأوضح أن التكريم جاء عرفاناً بالجميل لرئيس الشركة الذى يسعى دائما الاهتمام بالعاملين.

وأوضح اللواء المهندس محمد بدرى أن الشركة قامت بتوفير مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية للعاملين لحمايتهم من إخطار العمل كما انه لأول مرة تم إقرار العلاوة التشجيعية ومنح ذوى الاحتياجات الخاصة زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي لقيمة الضرائب المطبقة عليهم بنسبة 50% وإعادة التعاقد مع العاملين المؤقتين بالدرجة الأعلى حال توافر مضى المدة الزمنية المساوية لترقية زملائهم الدائمين وذلك بعد اجتياز برنامج المسار الوظيفي

 

 


سوهاج

الصرف الصحى

مياه سوهاج

الخط الساخن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

الدولة تسترد 800 فدان بـ 2.5مليار جنيه تم التعدي عليها في العاشر من رمضان

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

فيديو.. أقوى 7 منتخبات عربية وأفريقية فى 2020

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

اتحاد الكرة: قمة الأهلي والزمالك فى موعدها الاثنين المقبل ولا نية للتأجيل

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

إشادة دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. صحيفة إيطالية: أول مدينة ذكية عربية والمصريون ليسوا جددا على المشاريع الضخمة.. والسيسى أحدث تغييرا كبيرا لم يتم منذ ألف عام.. والباييس: ستنعش الاقتصاد والاستثمار

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

هلال "رجب" يولد غدا.. وفلكيا الثلاثاء المقبل أول أيامه

فيديو.. الجريمة لم تعد كاملة..كيف تفضح "البصمات" المجرمين؟

فيديو.. الجريمة لم تعد كاملة..كيف تفضح "البصمات" المجرمين؟

براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة".. فيديو

براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة".. فيديو

تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء

تدريب قيادات المحليات ومكاتب المحافظين لرفع مستوى العمل بالأحياء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة