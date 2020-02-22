بسبب قطع أحد كابلات التليفونات.. توقف خدمة الخط الساخن لمياه سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلن اللواء محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه سيتم توقف خدمه الخط الساخن 125 نتيجة لقطع أحد كابلات التليفونات الرئيسية التابعة للشركة المصرية للاتصالات أثناء قيامها بأعمال صيانة للكابلات

كما أكد فى بيان له على أنه يمكن تواصل عملائنا الكرام مع شركه المياه فى حاله وجود شكاوى على الرقم 01220574305 أو إرسال رسالة واتس آب على الرقم 01207125125 لحين انتهاء شركة الاتصالات من أعمال الصيانة وإصلاح العطل

كان اللواء محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس اداره شركه مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج قد أعلن أنه جارى إنشاء محطه مياه ارتوازى بقرية سفلاق بمركز ساقلته على نهر النيل لتقويه المياه بالقرية وتغذيتها بالكامل وسيتم أعمال لضم خط طرد 10بوصه الرئيسى طرد المحطة على خط 12بوصه خط الشبكة الرئيسى المغذى لقرية سفلاق بالكامل مما ينتج عن ذلك قطع المياه عن القرية اليوم من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا

كما أهابت شركه مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج الأهالى وأصحاب المخابز والمصالح الحكومية والمستشفيات توفير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كانت اللجنة النقابية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قد كرمت اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك لمجهوداته في الارتقاء بمستوى العاملين صرح بذلك الدقيش عبد العزيز دقيش رئيس اللجنة النقابية وأوضح أن التكريم جاء عرفاناً بالجميل لرئيس الشركة الذى يسعى دائما الاهتمام بالعاملين.

وأوضح اللواء المهندس محمد بدرى أن الشركة قامت بتوفير مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية للعاملين لحمايتهم من إخطار العمل كما انه لأول مرة تم إقرار العلاوة التشجيعية ومنح ذوى الاحتياجات الخاصة زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي لقيمة الضرائب المطبقة عليهم بنسبة 50% وإعادة التعاقد مع العاملين المؤقتين بالدرجة الأعلى حال توافر مضى المدة الزمنية المساوية لترقية زملائهم الدائمين وذلك بعد اجتياز برنامج المسار الوظيفي