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انخفاض أعداد المصابين بـ"كورونا" وتعافى 2393 حالة فى الصين

السبت، 22 فبراير 2020 09:18 ص
انخفاض أعداد المصابين بـ"كورونا" وتعافى 2393 حالة فى الصين المتعافون من كورونا فى الصين
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، اليوم السبت، أن العدد اليومى للمرضى الذين تعافوا حديثا من عدوى فيروس كورونا الجديد وغادروا المستشفيات فى الصين تجاوز نظيره للإصابات المؤكدة الجديدة لليوم الرابع على التوالى.

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ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أظهرت أرقام صادرة عن لجنة الصحة، أن 2393 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم، يوم أمس الجمعة، وذلك أعلى بكثير من عدد المصابين الجدد الذين تأكدت إصابتهم فى اليوم نفسه والذى بلغ 397 شخصا.

وأكدت اللجنة الصحية أنه غادر ما إجماليه 20 ألفا و659 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد المستشفيات بعد تعافيهم بنهاية يوم الجمعة.

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يذكر أن أمس الجمعة سجل اليوم الثالث على التوالى الذى يظل فيه عدد الإصابات اليومية الجديدة فى الصين أقل من ألف حالة.
 
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كانت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين قد أعلنت، أمس الجمعة، أنها تلقت تقارير عن 889 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و118 حالة وفاة، ما يرفع إجمالى حالات الوفاة إلى 2239 والإصابات المؤكدة إلى 75567 فى شتى أنحاء البلاد، وذكرت اللجنة فى تقريرها اليومى - أنه من بين الوفيات، 115 حالة فى مقاطعة هوبى وسط الصين (مركز انتشار الفيروس) وحالة واحدة فى كل من مقاطعتى تشجيانج ويونان وبلدية تشونغتشينج.

وأضافت اللجنة أن 2109 أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم، ليصل إجمالى من تعافوا إلى 18277 شخصا، مشيرة إلى أن 5206 أشخاص لا يزالون يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما تم تعقب 606037 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمرضى المصابين، مايزال 120302 منهم تحت الملاحظة الطبية.

وبنهاية الخميس الماضى، تم تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة بما فيها حالتا وفاة فى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و10 حالات مؤكدة فى منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و24 حالة فى تايوان من بينها وفاة واحدة، بينما غادر 5 مرضى فى هونج كونج و6 مرضى فى ماكاو واثنان فى تايوان المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.


الصين

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