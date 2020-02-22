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المالكى يدعو الكتل السياسية لعدم وضع العقبات أمام رئيس الوزراء العراقى الجديد

السبت، 22 فبراير 2020 04:54 م
المالكى يدعو الكتل السياسية لعدم وضع العقبات أمام رئيس الوزراء العراقى الجديد رئيس الوزراء الأسبق ورئيس ائتلاف دولة القانون نورى المالكى
أ ش أ

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دعا رئيس الوزراء الأسبق ورئيس ائتلاف دولة القانون نورى المالكى، اليوم السبت، الكتل السياسية إلى عدم وضع العقبات امام رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوى، وقال المالكى، وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، "المطلوب من الرئيس المكلف أن يحرص ويبذل الجهد من أجل حضور جميع المكونات فى جلسة التصويت على الحكومة".
 
وأضاف، "لا يصح عقد الجلسة وسط المقاطعة الكلية لبعض المكونات وعلى الكتل السياسية الممثلة للمكونات ألا تضع العقبات أو تطلب المستحيل من الرئيس المكلف، لأن الجميع فى مركب وطنى واحد".
 
وكان رئيس الوزراء العراقى المكلف محمد توفيق علاوى، قد أعلن فى وقت سابق ، إنه انتهى من تشكيل حكومة "مستقلة"، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منحها الثقة، وذكر علاوى فى خطاب بثه التليفزيون العراقي، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه انتهى من تشكيل حكومة "مستقلة .. بدون مشاركة مرشحى الأحزاب السياسية"، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الأسبوع المقبل للتصويت على منحها الثقة.
 
وأضاف "إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق فى قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة" ، كما وعد بإجراء "انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية".
 
ودعا علاوى، المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم "أزمة الثقة تجاه كلما له صلة بالشأن السياسي" والتى ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه.
 
وقال رئيس الوزراء العراقى المكلف محمد توفيق علاوى، إنه انتهى من تشكيل حكومة "مستقلة.. بدون مشاركة مرشحى الأحزاب السياسية"، ودعا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الأسبوع المقبل للتصويت على منحها الثقة.
 
وقال علاوى فى خطاب بثه التلفزيون إنه إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق فى قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة.
 

العراق

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نورى المالكى

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