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الصين: فترة حضانة فيروس كورونا قد تصل إلى 27 يوما

السبت، 22 فبراير 2020 11:22 ص
الصين: فترة حضانة فيروس كورونا قد تصل إلى 27 يوما كورونا
(رويترز)

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أعلنت حكومة محلية فى الصين اليوم السبت أن رجلا يبلغ من العمر 70 عاما فى إقليم هوبى أصيب بفيروس كورونا لكن لم تظهر عليه أعراض إلا بعد 27 يوما مما يعنى أن فترة حضانة الفيروس قد تكون أطول بكثير من فترة الأربعة عشر يوما المفترضة.

وقد تعرقل فترة الحضانة الأطول جهود احتواء انتشار التفشى الذى أودى بحياة أكثر من ألفى شخص وانتشر خارج الصين.

وذكر الموقع الإلكترونى لحكومة هوبي، بؤرة تفشى الفيروس، أن الرجل الذى أشارت إليه أسرته باسم جيانج قاد سيارته فى 24 يناير للعودة إلى منطقة شنونججيا فى شمال غرب هوبى قادما من مدينة إيتشو حيث التقى بشقيقته التى كانت مصابة بالمرض.

وذكر بيان الحكومة أنه أصيب بحمى فى 20 فبراير وتأكدت إصابته بالفيروس فى اليوم التالي.

 يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

 

ومن جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 76288 حالة فى العالم وأدى لوفاة 2345 شخصا فى الصين.

 

وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.

 

فيما أعلنت الصين، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضى العشبية - فى بيان مشترك - أن الأماكن التى تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها.

 


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