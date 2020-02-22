الإسعاف تدفع بـ3 سيارات مجهزة لتأمين سباق الهجن بشرم الشيخ

شرم الشيخ - محمد حسين

دفع مرفق إسعاف جنوب سيناء بفريق مسعفين وسيارات مجهزة لتأمين فعاليات مهرجان شرم الشيخ الرابع لسباقات الهجن، المنطلقة فعالياته بمضمار الهجن.

وقال محمد أحمد مصطفى من طاقم العمل المتواجد فى المهرجان إن فريق الإسعاف، تم الدفع به بتعليمات مدير مرافق إسعاف جنوب سيناء، والمشرف العام، ويتواجد قبل انطلاقة الفعاليات بيوم .

وأشار إلى أنه يدعم تواجدهم 3 سيارات إسعاف مجهزة، وذلك تحسبا لوقوع أى إصابات أو التعامل مع أى مشكلة مرضية قد تظهر، لإسعافها ونقلها على وجه السرعة إلى المستشفى.

وأوضح أن حوادث سباقات الهجن المعتادة تكون نتيجة التحام الأشخاص والسيارات أثناء التسابق وتكون فى الغالب سحجات وكسور ولم تسجل حالات تذكر.

وانطلقت، صباح اليوم السبت، فعاليات ثانى أيّام مهرجان سباق شرم الشيخ التنشيطى الرابع، من سلسلة سباقات الهجن، بدعم اتحاد الهجن الإماراتى، وثانى سباق خلال هذا العام فى مدينة شرم الشيخ، حيث حضر انطلاقة الأشواط، عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن ورؤساء اندية الهجن من كل محافظات مصر، وبدأت المنافسات بقوة للهجن بشوط المحافظات.

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق، أن 1030 مطية وهى هجن السباقات، تم الانتهاء من تسجيلها لتشارك فى أكبر تنافس من نوعه فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن إن أشواط السباق 30 شوطًا، بدأت أمس بـ17 شوطا وتستكمل اليوم .

وينظم السباق الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء على أرض مضمار سباقات الهجن بمنطقة سفارى شرم الشيخ .

وتشارك فى السباق هجن قدم بها أصحابها الهجانة من محافظات شمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية والشرقية والسويس والوادى الجديد وسوهاج والمنيا وأسوان.

يذكر أن سلسلة مهرجانات سباقات هجن انطلقت فى شرم الشيخ بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت بأول سباق فى أكتوبر من العام الماضى أعقبه سباق نوفمبر، وفى يناير الماضى شهدت مدينة شرم الشيخ فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى وحضر انطلاقته الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى.

ومن قرر أن تتواصل السباقات التنشيطية للهجن فى شرم بدعم الإمارات شهريا وتختتم فى أبريل المقبل بسباق هجن ختامى تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء السنوى.