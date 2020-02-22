ارتفاع الوفیات بسبب كورونا فى إيران إلى 5 ومنع زيارة المراقد الدينية

كتبت إسراء أحمد فؤاد

أعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية ارتفاع حالات الوفيات فى إيران إلى 5 حالات، بسبب فيروس كورونا المستجد، ووصلت حالات الإصابة المؤكدة إلى 28 شخص أغلبهم فى مدينة قم جنوب العاصمة طهران أو ممن سافروا إلى هذه المدينة.

بدوره أعلن مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، محمد أزاد وقت برامج الرحلات وزيارة الأماكن الدينية المقدسة لدى الشيعة فى مدينة قم.

وامتد فيروس كورونا، الذى ظهر أولا فى الصين، إلى عدد كبير من الدول وأفادت أنباء بوصوله إلى عدة مدن إيرانية.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، وفاة شخصين فى مدينة قم الدينية، من أصل 13 إصابة جديدة، لترتفع حصيلة الضحايا فى البلاد إلى 4 وفيات، وعدد المصابين إلى 18 شخصا.

وانتاب البلدان الملاصقة لإيران حالة من الذعر خشية انتقال الفيروس، وحظر العراق والكويت السفر من وإلى إيران التى يزور ملايين من مواطنيها العراق سنويا وتتدفق بضائعها على الدولة الجارة، وتسبّبت الوفيات بحالة من الذعر فى العراق الذى يعانى من شبه انهيار فى قطاعه الصحى.

ويقيم فى قم عدد كبير من الطلاب للدراسة فى الحوزة العلمية بينهم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بينما يزور ملايين الإيرانيين العتبات المقدسة في مدينتي النجف وكربلاء العراقيتين.

وقرّرت وزارة الداخلية العراقية تعليق العمل بمنح تاشيرة الدخول من المنافذ الحدودية للإيرانيين. واستثني من القرار العراقيون الموجودون في إيران على أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وبالإضافة لإجراءات الفحص الطبي للمواطنين الوافدين، كما أعلنت الخطوط الجوية العراقية ومثلها الكويتية، بتعليق حركة المسافرين إلى إيران عبر الموانىء حتى إشعار آخر، ونصحت بعدم السفر إلى قم.