سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 07:57 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

إزاى تخلى طفلك رشيق وتساعديه على إنقاص وزنه

السبت، 22 فبراير 2020 07:00 م
إزاى تخلى طفلك رشيق وتساعديه على إنقاص وزنه السمنة
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
السمنة المفرطة عند الأطفال من أخطر المشاكل الصحية التى يتعرض لها الطفل وتؤثر على حالته الجسدية والنفسية أيضا، فتراكم الدهون فى الجسم يؤثر على يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر والقلب والامراض السرطانية أيضا، لذلك يجب أن يكون للأم دور كبير في تشجيع طفلها على انقاص الوزن من خلال عدة طرق  حسب ما ذكرها موقع today وهى:
 

نصائح لإنقاص وزن الأطفال 

1: ينصح الأمهات بتشجيع طفلهم على الامتناع عن تناول الوجبات السريعة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت، حيث إنها تعمل على زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم.

2: تشجيع الطفل على ممارسة التمارين الرياضية يوميا ، حيث انها تساعد على انقاص الوزن والتخلص من دهون الجسم المتراكمة.
 
3: الحد من تناول الحلويات والأطعمة التي تحتوى على نسبة كبيرة من السكر، حيث إنها تؤثر على صحة الجسم وتزيد من الدهون والوزن.
 
4: الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه بدل من الوجبات الدسمة حيث تحتوى الخضروات والفواكه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتساعد على نمو الطفل وتحد من خطر اصابته بزيادة الوزن.
 
5: تقسيم وجبات اليوم على 4 وجبات بكميات قليلة فقد تكون الوجبة عبارة عن ثمرة فاكهة أوربع فرخة وثلاث معالق خضار ومعلقة أرز، فينصح دائما على تقليل الكمية ولكن لا بد أن تحتوى على جميع العناصر الغذائية والفيتامينات.
 
6: شجع طفلك على تناول الطعام فقط عندما يكون جائعًا.
 
7: شجعى طفلك على عدم تناول الطعام أمام التلفزيون، فقد اثبتت الدراسات والأبحاث أن ذلك يزيد من خطر اصابته بالسمنة والافراط فى تناول الطعام.
 
8: استخدمى مع طفلك أسلوب التشجيع وتقديم الهدايا كلما كان مطيعا ويهتم بالتغذية السليمة لانقاص وزنه، فيكن ذلك دافع له للمواظبة على النظام الغذائي.

السمنة

زيادة الوزن

الدهون

ارشاقة

انقاص الوزن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل عقوبات الانضباط تستوجب التحقيق قبل إصدارها؟ إشكالية جديدة فى أزمة السوبر

هل عقوبات الانضباط تستوجب التحقيق قبل إصدارها؟ إشكالية جديدة فى أزمة السوبر

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

عايش حياته أكتر منك.. قصة أشهر كلب بوجه ثعلب على السوشيال ميديا × 10 صور

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

"الداخلية" تضبط 4 أطنان حشيش و22 كيلو أفيون وهيروين خلال أسبوع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

تشيلسي 2 - 1 توتنهام.. لامبارد يتفوق على مورينيو ويؤمن المركز الرابع

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

انفوجراف.. الداخلية تضبط 1085 قطعة سلاح وتنفذ نصف مليون حكم

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

سوبر × سوبر.. كيف نجح الزمالك فى حسم البطولتين خلال أسبوع؟.. الاستقرار الفنى كلمة السر.. روح اللاعبين حسمت اللقبين "الأفريقى والمحلى".. الفرنسى كارتيرون تعامل مع مباراتى الترجى والأهلى على طريقة "اخطف وأجرى"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 22-2-2020 وعيار 24 بـ198.31 ريال

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

يا رايحين للنبى الغالى.. إقبال من المواطنين على أقسام الشرطة للتقديم بحج القرعة لهذا العام.. ضيوف الرحمن: تسهيلات من وزارة الداخلية فى الإجراءات.. والوزارة تتيح التقديم من المنازل عبر الإنترنت والخدمة الصوتية

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

شاهد أجمل أهداف رونالدو قبل المباراة رقم 1000 فى مسيرته

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

سوبر كورة: اتجاه لإيقاف شيكابالا 4 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

أخبار مصر اليوم .. براءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى قضية "التلاعب بالبورصة"

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

الأهلى يعد فيديوهات تدين الزمالك فى أحداث السوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة