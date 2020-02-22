إحالة متهم بحيازة أقراص مخدرة بالمطرية للجنايات

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار احمد عز الدين المحامي العام، احالة متهم بحيازة أقراص مخدرة بالمطرية للجنايات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن قوة أمنية من مباحث قسم السلام ثان، بقيادة الرائد محمد السيسي رئيس المباحث، من ضبط "ج.أ"، 34 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 4 قضايا السلام ثان "مخدرات"، وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة قبل ترويجها على عملائه فى منطقة المطرية.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التي قررت حبس المتهم ايام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى إحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات

وحدد القانون عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة :

أولا:

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.