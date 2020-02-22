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إحالة الفرارجى قاتل زوجته فى فيصل بسبب خلافات أسرية للمحاكمة

السبت، 22 فبراير 2020 01:12 م
إحالة الفرارجى قاتل زوجته فى فيصل بسبب خلافات أسرية للمحاكمة قتل - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أحالت النيابة العامة فى الجيزة فرارجى متهم بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما فى منطقة فيصل إلى محكمة الجنايات؛ لمحاكمته فيما هو منسوب إليه.

 

جاء أمر الإحالة بعدما تسلمت النيابة تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن تشريح جثة المجنى عليها، وورود تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وسماع شهادة مجرى التحريات.

 

وكشفت التحقيقات تفاصيل جريمة قتل زوج لزوجته بمنطقة فيصل فى الهرم، حيث تبين من خلال تحريات رجال المباحث أن المتهم كانت تجمعه خلافات أسرية مع زوجته بسبب غيرته عليها، وحاول المتهم دخول الشقة إلا أن زوجته منعته وأغلقت الباب.

 

وتابعت التحقيقات، أن المتهم حاول إصابتها بسكين من أسفل الباب إلا أنه فشل، ما دفعه للتسلل عبر نافذة المطبخ، وسدد لها 3 ضربات بواسطة ساطور بالرأس والكتفين، فأحدث بها طعنات وقطع، ثم فر هاربا.

 

انتقل المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى محل الواقعة، بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد راسخ مفتش المباحث الجنائية، لإجراء المعاينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

 

كما اصطحبت النيابة محمد طامو خبير الأدلة الجنائية لإجراء مناظرة لمسرح الجريمة، وجمع الأدلة تمهيدا لإعداد تقرير خاص بالحادث.

 

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها بمنطقة الطوابق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مرتكب الجريمة هو زوج المجني عليها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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