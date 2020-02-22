أخبار الحوادث اليوم.. براءة نجلى مبارك فى قضية البورصة وإحالة طبيب ختان أسيوط للجنايات

كتب إيهاب المهندس

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم السبت، عدد من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:



النائب العام المستشار حماده الصاوى

أحال النائبُ العامُّ المستشار حماده الصاوى، بإحالةِ علي عبد الفَضِيل عَيَّاط رَشْوان، واثنَيْنِ آخَرَيْنِ للمُحَاكَمَةِ الجِنائية؛ لإرتِكابِهِ جِنايةَ خِتانِ الطفلة ندى حسن عبد المقصود، التي أَفْضَتْ لَوَفَاتِها، واشْتِراكِ والِدَيْها فيها.

تُهِيبُ النيابةُ العامةُ، بالآباء والأمهات، ألا يُعَرِّضوا بَنَاتِهنَّ لعملياتٍ خطيرةٍ مَوْرُوثَةٍ بِعاداتٍ وتقاليدَ باليةٍ "الختان"، ظاهِرُها الطهارةُ والعِفَّةُ، وباطِنُها إيذاءٌ وعَذابٌ وإزهاقٌ للأرواحِ.

تُهيبُ النيابةُ العامَّةُ، بالأطباءِ أن ينهَضُوا بِدَوْرِهِم التَّوْعَوِيِّ في المجتمع؛ "صَحِّحُوا مَفَاهِيمَه ومُعْتَقَداتِه، بَصِّرُوه بَمَخاطِر الخِتان وما يَلْحَقُه من ضررٍ وآلام".



علاء وجمال مبارك

قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أيمن فتحى حسين، وبراءة علاء وجمال مبارك و7 أخرين فى القضية المعروفة إعلامياً "بالتلاعب بالبورصة"، صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري، وسكرتارية محمد سليمان وحمدى درويش.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أيمن فتحى حسين، وبراءة علاء وجمال مبارك و7 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً "بالتلاعب بالبورصة"، صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبرى، وسكرتارية محمد سليمان وحمدى درويش.



أرشيفية

وجه قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، وحماية الاقتصاد الوطني.



أرشيفية

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لإجراء غلق منزل كوبرى أكتوبر من شارع سرايا الجزيرة القادم من القاهرة اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأحد الموافق 23/2/2020 حتى الساعة الخامسة من صباح ذات اليوم..وذلك لإجراء بعض الأعمال الخاصة بشركة الكهرباء.

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم السبت، عن تنفيذ إجراء جديد ضمن حزمة الإجراءات التنفيذية داخل قطاع الشهر العقارى والتوثيق، من خلال أعلن تنفيذ قرار تطوير نظام تلقى الشكاوى داخل المصلحة وكيفية التعامل معها، حيث أوضحت وزارة العدل فى بيان لها أنه اعتبارا من صباح اليوم يبدأ تطبيق النظام الجديد لتلقى الشكاوى في المصلحة هاتفيا.