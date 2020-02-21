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﻿كاهن فرجينيا يعتذر لأسقف مغاغة بعد معركة كلامية بينهما

الجمعة، 21 فبراير 2020 02:27 م
﻿كاهن فرجينيا يعتذر لأسقف مغاغة بعد معركة كلامية بينهما للأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة
سارة علام

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اعتذر القس فيلوباتير عزيز؛ كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفرجينيا؛ للأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة؛ وذلك عقب معركة كلامية بينهما أثر نشر الأول فيديو ينتقد فيه عظة سابقة للأنبا اغاثون بعنوان "علاقة الأقباط الأرثوذكس بالإيمان وعقائد كنيسته"، ووصفها بالتعاليم خاطئة.
 
وقال القس "فيلوباتير عزيز"، عبر فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أقدم اعتذاري للأنبا أغاثون فلا يوجد أحدًا كبيرًا على الاعتذار، وأنا من الشخصيات المعروف عنها الخضوع الكامل للسلطات الكنسية؛ والطاعة لرئاسة الكنيسة".
 
وتابع عزيز: "أؤكد للأنبا أغاثون أنه لا يوجد إنسان ورائي ولا يوجد أحد دفعني لكي أقوم بعمل الفيديو الذي تسبب في غضبك؛ ولا يوجد أحد دفعني لكي أقول ما قلته؛ وأقدم مرة أخرى اعتذاري لنيافتكم".
 
واختتم القس فيلوباتير حديثه قائلًا: "يكمن الخطأ في الفيديو الذي نشرته أن أكون ذكرت اسم نيافتكم ونشرت أجزاء لعظتكم وأقدم مرة أخرى اعتذاري وخضوعي لنيافتكم ورئاستكم؛ وأتمنى أن تقبل الاعتذار". 
 
كان القس فلوباتير قد وصف عظة الانبا اغاثون  بالمغالطات الواضحة بل هو ضد تعاليم الكتاب المقدس، وضد تعاليم البابا شنودة، وضد المنطق وضد مستقبل الكنيسة والتاريخ الكنسي
 
وعلل القس فلوباتير قوله : الكتاب المقدس يؤكد أن الروح القدس هو الذى يمنح السلطات لرجال الدين (الإكليروس) ولكن التزكيات لا تمنح السلطات لشعب الكنيسة، وفي قناعاته الشخصية هو لم يستمد سلطانه من الناس لأن هذا ببساطة ضد الكتاب المقدس ويقول بولس الرسول "احترزوا لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم فيها الروح القدس أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه"
 
أما بالنسبة لتزكيات الشمامسة والأكليروس ورجال الكهنوت، يقول القس فلوباتير: الشعب مصدر السلطات في الأمور السياسية وهو خلط واضح بين الإيمان والدين والسياسة، الكتاب المقدس يقول "انتخبوا أيها الأخوة سبعة رجال منكم، مشهودا لهم ومملوين من الروح القدس وحكمة فلنقيمهم على هذه الحاجة" (أع 3:6)
 
وأضاف كاهن فرجينيا: من حق الشعب أن يختار راعيه، لكن التزكية لا يعني إنها مصدر سلطات ، بينما يرى الانبا اغاثون أن البابا من انتخاب الشعب، وهي مغالطة واضحة لأن انتخاب الأب البطريرك ليس كانتخاب الرئيس بل من المجمع المقدس وعدد من أفراد الشعب على مستوى ثقافي وتعليمي معين وبعدها القرعة الهيكلية فالشعب ليس مصدر سلطات البطريرك وهي تعاليم أكدها البابا شنودة منذ 23  سنة حين قال إن الله أعطى سلطان التعليم لجماعة معينة، سلطان الحل والربط لجماعة معينة وسلطان سر التناول لجماعة معينة.
 
الانبا اغاثون الذى رأى أن شعب الكنيسة هم أصحاب السلطة رفض ما قاله الكاهن وأصدر بيانا بالفيديو اليوم موجها كلامه للقس فلوباتير بلهجة غاضبة "أنت فاهم غلط، وبتعلم غلط، وبتنسب لنا أخطاء لم نقلها، ولم نفكر فيها".
 
وتابع: "حد ملا دماغك بكلمتين فهاجمتني، ويا إما هما عارفين الصح وعاوزين يغلطوك، يا إما انتم الاتنين متعرفوش الصح. عيب إنك تذيع على صفحتك فيديو هجوم على أسقف بدون وجه حق".
 
 

الانبا اغاثون

فلوباتير عزيز

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