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وألمانيا تدعوان لحل سياسى لأزمة إدلب "الكارثية" فى سوريا

الجمعة، 21 فبراير 2020 08:30 م
وألمانيا تدعوان لحل سياسى لأزمة إدلب "الكارثية" فى سوريا إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى
باريس (رويترز)

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أبلغ زعيما فرنسا وألمانيا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بأن الأزمة الإنسانية فى محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، تحتاج لحل سياسى وأنه ينبغى للزعماء الثلاثة عقد اجتماع عاجل مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية إن الرئيس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "عبرا عن قلقهما المشترك تجاه الوضع الإنسانى الكارثى الذى يجد المدنيون أنفسهم فيه فضلا عن خطر حدوث تصعيد".

وحذرت الأمم المتحدة اليوم الجمعة من أن القتال فى شمال غرب سوريا قد "ينتهى بحمام دم" وكررت دعوتها لوقف إطلاق النار بينما نفت موسكو تقارير عن نزوح جماعى للمدنيين نتيجة هجوم للحكومة السورية بدعم روسى فى المنطقة.

 

 


فرنسا

ألمانيا

حل سياسى

أزمة إدلب

سوريا

رجب طيب أردوغان

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