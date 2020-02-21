مفوضية حقوق الإنسان تدعو لدخول العراق مرحلة الإنذار الصحى (ج) بسبب كورونا

بغداد /أ ش أ/

دعا عضو مفوضية حقوق الإنسان فى العراق على البياتى، اليوم الجمعة، إلى أن يدخل العراق مرحلة الإنذار الصحى (ج) بسبب تفشى فيروس "كورونا".

وقال البياتى - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه مع إعلان ‫الدول المجاورة عن فيروس كورونا ، ولضعف ‫الوعى الصحي لدى ‫المواطن، فمن الضرورى أن يدخل ‫العراق مرحلة ‫الإنذار الصحي (ج)".

وشدد على ضرورة إيجاد ‫تكاتف حقيقى بين ‫الموسسات الحكومية وغير الحكومية ‫والإعلام لرفع الوعى الصحى ‫للوقاية من المرض وتجنب ‫التجمعات غير الضرورية.