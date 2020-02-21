مفوضية حقوق الإنسان تدعو لدخول العراق مرحلة الإنذار الصحى (ج) بسبب كورونا

دعا عضو مفوضية حقوق الإنسان فى العراق على البياتى، اليوم الجمعة، إلى أن يدخل العراق مرحلة الإنذار الصحى (ج) بسبب تفشى فيروس "كورونا".
وقال البياتى - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه مع إعلان الدول المجاورة عن فيروس كورونا ، ولضعف الوعى الصحي لدى المواطن، فمن الضرورى أن يدخل العراق مرحلة الإنذار الصحي (ج)".
وشدد على ضرورة إيجاد تكاتف حقيقى بين الموسسات الحكومية وغير الحكومية والإعلام لرفع الوعى الصحى للوقاية من المرض وتجنب التجمعات غير الضرورية.
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