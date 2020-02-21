مسؤول يابانى: أولمبياد طوكيو ستجرى وفق المخطط لها رغم فيروس "كورونا"

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أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا، اليوم الجمعة، أن اليابان من المقرر أن تستعد لاستضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية كما هو مخطط له على الرغم من أن اَفاق احتواء فيروس "كورونا" الجديد لا تزال محيرة.

وقال سوجا خلال مؤتمر صحفي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، "إن اللجنة الأولمبية الدولية لديها ثقة فى مكافحة اليابان للفيروس"، موضحًا أنه سيتم التنسيق بشكل وثيق مع اللجنة الأولمبية الدولية وهى اللجنة المنظمة وكذلك سيتم التنسيق مع الحكومة اليابانية والعمل سويا للتحضير لشعور الرياضيين والمشاهدين أنهم بأمان تام وتأمينهم خلال الألعاب.

ومن المقرر أن تٌجرى الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل ليتبعها الألعاب البارالمبية فى 25 أغسطس إلى 9 سبتمبر القادم.

عرضت فضائية يورونيوز، مقطع فيديو يوضح وصول 106 ركاب إلى هونج كونج، قادمين من السفينة دياموند برينسيس الموبوءة بفيروس كورونا، والتى تقبع رهن الحجر الصحى فى اليابان، على متن طائرة مستأجرة من قبل حكومة هونج كونج.

وفى سياق متصل قالت السلطات، اليوم الجمعة، إن شرطيا فى هونج كونج تأكدت إصابته بفيروس كورونا، وهو أول شرطى تثبت التحاليل انتقال العدوى له فى المدينة، فى الوقت الذى وضع فيه عشرات آخرون من أفراد الشرطة فى الحجر الصحى بسبب مخاوف من العدوى.