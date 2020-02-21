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فيديو.. إطلاق النار على نائب برازيلى قاد حفارا لفض تظاهرات للشرطة

الجمعة، 21 فبراير 2020 12:10 م
فيديو.. إطلاق النار على نائب برازيلى قاد حفارا لفض تظاهرات للشرطة جوميز
كتب محمد جمال

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أصيب نائب برازيلى برصاص بعد أن قاد حفارة إلى المحتجين من الشرطة فى ولاية سيارا، شمال شرقى البرازيل، وكان النائب سيد جوميز البالغ 56 عاما يحاول وقف إضراب الشرطة الذى يطالبون بتحسين الأجور والظروف فى مدينة سوبرال، ويظهر مقطع الفيديو النائب جوميز وهو يستخدم ذراع الحفار لرفع سياج الاعتصام خلفه عشرات من ضباط الشرطة، ثم نسمع طلقات الرصاص وتحطم نافذة الحفار، ويخرج النائب بعدها وقميصه مغطى بالدماء. وقال الأطباء إنه أصيب بجروح فى صدره لكنه كان "يتنفس".

ويُمنع ضباط الشرطة من الإضراب بموجب القانون البرازيلي، كما قضت محكمة فى سيارا هذا الأسبوع بأن كل من يخرق الحظر قد يواجه السجن، وغرد جوميز، يوم أمس: "لقد صدمت لرؤية هؤلاء الذين يجب عليهم توفير الأمن، يروجون للفوضى".

وأعلن وزير السلامة البرازيلي، سيرجيو مورو، عن نشر قوات الأمن الفيدرالية فى سيارا لمدة 30 يومًا.

وقبل أقل من أسبوع من بدء الكرنفال البرازيلى، يتوقع قطاع السياحة فى البلاد زيادة أعداد السياح إلى 36 مليون شخص فى المدن السبع التى تحظى بأكبر الاحتفالات، بيلو هوريزونتى، برازيليا، أوليندا، ريسيفى، ريو دى جانيرو، سلفادور، وساو باولو، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية، وأشارت الصحيفة، إلى أن الكرنفال البرازيلى يعتبر من الأعياد الرئيسية فى البلاد ويتم الاحتفال به فى الفترة بين 21 و26 فبراير.

ويعتبر كرنفال ريو دى جانيرو هو أكثر الاحتفالات شهرة، فالمدن البرزيلية تستقبل زوارها بأزياءها البراقة وإيقاعات السامبا المميزة بالتقاليد القديمة فى حين أن أسلوب للموسيقى والرقص أصبح مدمجا.


البرازيل

جوميز

جرار

سيارا

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