فيديو.. إطلاق النار على نائب برازيلى قاد حفارا لفض تظاهرات للشرطة

أصيب نائب برازيلى برصاص بعد أن قاد حفارة إلى المحتجين من الشرطة فى ولاية سيارا، شمال شرقى البرازيل، وكان النائب سيد جوميز البالغ 56 عاما يحاول وقف إضراب الشرطة الذى يطالبون بتحسين الأجور والظروف فى مدينة سوبرال، ويظهر مقطع الفيديو النائب جوميز وهو يستخدم ذراع الحفار لرفع سياج الاعتصام خلفه عشرات من ضباط الشرطة، ثم نسمع طلقات الرصاص وتحطم نافذة الحفار، ويخرج النائب بعدها وقميصه مغطى بالدماء. وقال الأطباء إنه أصيب بجروح فى صدره لكنه كان "يتنفس".

ويُمنع ضباط الشرطة من الإضراب بموجب القانون البرازيلي، كما قضت محكمة فى سيارا هذا الأسبوع بأن كل من يخرق الحظر قد يواجه السجن، وغرد جوميز، يوم أمس: "لقد صدمت لرؤية هؤلاء الذين يجب عليهم توفير الأمن، يروجون للفوضى".

وأعلن وزير السلامة البرازيلي، سيرجيو مورو، عن نشر قوات الأمن الفيدرالية فى سيارا لمدة 30 يومًا.

Pure madness in Brazil



Ceará military police go on illegal strike, ride around town wearing balaclavas and order shops to close



Senator Cid Gomes tries to break picket line with a digger and gets shot with live ammunition pic.twitter.com/dHIBBkpb6H