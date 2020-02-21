سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 05:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

طيار سابق يزعم معرفة مكان الطائرة الماليزية المفقودة ويراهن بمنزله

الجمعة، 21 فبراير 2020 04:55 م
طيار سابق يزعم معرفة مكان الطائرة الماليزية المفقودة ويراهن بمنزله الطائرة الماليزية المفقودة
كتبت مريم بدر الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زعم طيار سابق له خبرة أكثر من 50 عاما أنه يعرف مكان حطام الطائرة الماليزية المنكوبة، وذلك بعد 6 سنوات من البحث عنها عقب تحطمها في 8 مارس 2014، مؤكدا إنه يراهن على منزله بذلك، وأن فرق البحث كلها بعيدة عن الموقع تماما.

واختفت الطائرة الماليزية المتجهة من كوالا لامبور إلى بكين، والتي كانت تقل 239 راكبا على متنها، من شاشات رادار مراقبي الرحلات الجوية في ماليزيا، بعد 5 ثوان فقط من عبورها إلى المجال الجوي الفيتنامي.

ويقول الطيار ، بايرون بيلي، إن "المحققين يبحثون في المكان الخطأ، ويجب أن يبحثوا على بعد 20 ميلا جنوب موقع البحث"، واصفا الموقع بدقة، وقال إن خط العرض 39 ° 10' S وخط الطول 88 ° 18' E.، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

0a48024549b4f0ec26a2a25b9f599d94
 

 

واستطرد موضحا: "إذا كنت مخطئا، فربما يعني ذلك أن الطائرة تم الاستيلاء عليها أو تقبع في حظيرة في مكان ما بكازاخستان. أنا متأكد من ذلك، أراهن على منزلي مقابل هذا. بقدر ما أشعر بالقلق من انتهاء اللعبة، فنحن نعرف مكانها، وعرفنا دائما مكانها".

واستند البحث الرسمي لمكتب سلامة النقل الأسترالي (ATSB)، إلى الافتراض بأن مصير الطائرة انتهى كرحلة شبح، أو الغوص حتى الموت، ما يعني أن الطيار مات عندما نفد الوقود من الطائرة على ارتفاع 40 ألف قدم.

وقال بيلي ليس هناك غوص حتى الموت، كما يعتقد أن كابتن الرحلة المنكوبة، زهاري شاه، طار بالطائرة إلى أقصى حد ممكن وهبط بها على المياه خارج منطقة البحث.

وأضاف قائلا: "كل الأدلة تشير إلى حقيقة التخلي عنها، أنا متأكد من أن الكابتن كان يحاول التخلص من الطائرة في أقصى الجنوب، الموقع البعيد قدر الإمكان، تاركا أقل قدر ممكن من الحطام الذي من شأنه أن يغرق.

 

 


الطائرة الماليزية

طيار

الطائرة المنكوبة

ماليزيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة