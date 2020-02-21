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صور.. ختام مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون بعروض أمام معبد أبو سمبل

الجمعة، 21 فبراير 2020 09:19 م
صور.. ختام مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون بعروض أمام معبد أبو سمبل مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون
أسوان – عبد الله صلاح

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شهدت ساحة معبد أبوسمبل جنوب أسوان، مساء اليوم الجمعة، الحفل الختامى لمهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون، والذى يأتى على هامش الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبوسمبل السياحية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، وعدد من السائحين الأجانب والزوار المصريين.

شارك فى المهرجان 23 فرقة فنون شعبية إفريقية وعربية وأجنبية ومصرية، وقدمت الفرق الفنية أوبريت الفن يجمعنا والذى تضمن تبلوهات فنية راقصة وغنائية تبرز التراث الثقافى والفنى للدول المشاركة والمحافظات المصرية وذلك بساحة صحن معبدى أبوسمبل، ثم انتقلت الفعاليات إلى منطقة السوق بوسط مدينة أبو سمبل لمشاهدة الحفل الفنى لفرق الفنون الشعبية فى ليلة التعامد والذى نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة وسط حضور جماهيرى كبير من أهالى أبو سمبل وأسوان والسائحين.

واستمتع الحاضرين بالفقرات الفنية المتنوعة لفرق روسيا، بجانب فرق اليونان وبلغاريا ورومانيا والسودان والمكسيك والإمارات والمغرب وسريلانكا وصربيا وبولندا والجزائر وفلسطين ، بالإضافة إلى فرق الوادى الجديد ومرسى  مطروح والعريش وأسوان وتوشكى وبورسعيد وأسيوط وسوهاج والشرقية وشلاتين .

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن أسوان تشهد خلال الفترة الحالية زخماً ثقافياً وفنياً هائلاً من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس ، معربة عن سعادتها البالغة بهذه الأنشطة المتنوعة التى تجوب مختلف أنحاء المحافظة وسط مشاركة كبيرة من 23 فرقة للفنون الشعبية يمثلوا مختلف الدول الأجنبية والعربية والإفريقية مما يعتبر بمثابة رسالة هامة للعالم أجمع بما تشهده مصرنا الحبيبة من حالة الأمن والأمان والاستقرار.

وكانت قد أكملت مدينة أبوسمبل السياحية الاستعدادات قبل انطلاق فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، حيث استقبلت مدينة أبوسمبل الأفواج السياحية التى توافدت عبر مطار أبوسمبل، ووزع المسئولين الهدايا التذكارية من التماثل الفرعونية.

  مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون (1)

مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون (1)

مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون (2)
مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون (2)

مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون (3)
مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون (3)

مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون (4)
مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون (4)

مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون (5)
مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون (5)

 

 


تعامد الشمس

معبد ابوسمبل

فرق الفنون الدولية

وزيرة الثقافة

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