شراكات دولية ومشروعات لتعزيز ريادة مصر فى مجال الاتصالات خلال 2019

كتبت هبة السيد

سعت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات، خلال عام 2019 إلى التنسيق والتواصل الفعال مع المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات العالمية، والعمل على دعم أواصر التعاون مع مختلف الدول من أنحاء العالم فى المجالات ذات الصلة، وكذلك الاستفادة من الفرص وأفضل الممارسات التى يقدمها المجتمع الدولى، بالإضافة إلى متابعة فرص التعاون مع الجهات الحكومية والشركات متعددة الجنسيات وهيئات التمويل بالتنسيق الوثيق مع الهيئات التابعة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز مكانة مصر وريادتها الدولية فى المجالات ذات الصلة، وفى ضوء الاهتمام الذى توليه الوزارة لتعزيز التعاون الإقليمى والدولى كأحد أهم ركائز استراتيجيتها بما يسمح بالاستفادة من الخبرات الرائدة فى مجال التكنولوجيات الحديثة فضلا عن تقديم الخبرة المصرية على المستوى العربى والأفريقى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الاتصالات مع المشاركين بمؤتمر الاتصالات الراديوية

كما حرصت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقى فى 2019 على تكثيف الجهود على المستوى الأفريقى وذلك من خلال تنظيم عدد من الزيارات المتبادلة والتى تم خلالها استعراض مبادرة التعاون الأفريقى ACI المرتكزة على التجربة المصرية فى مجال الرقمنة والتحول الرقمي، والترويج لعدد من المبادرات الرئاسية الأفريقية بالتنسيق مع الخبراء، مثل مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية.

كما قامت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بصياغة خطة العمل الافريقية Africa Master Plan للتحرك بشكل فعال ومنظم على الأصعدة المختلفة دوليا أو إقليميا أو على المستوى الثنائى بحيث تعكس التوجهات العليا للسياسة الوطنية خلال عام الرئاسة الافريقية وذلك فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك إلى جانب المشاركة فى جميع الفعاليات ذات الصلة على مستوى الاتحاد الإفريقى، وكذلك فى أنشطة مختلف المبادرات والكيانات الإقليمية الأخرى ذات الصلة، وكان من أبرز ما تحقق على الصعيد الأفريقى استضافة الاجتماع الثالث للدورة العادية للجنة الفنية المتخصصة للإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات Specialized Technical Committee on Communications and Information Technology (STC-CICT) بشرم الشيخ خلال الفترة 22 – 26 أكتوبر 2019.



وزير الاتصالات خلال إحدى فعاليات الاتحاد الأفريقى

ولعل أهم ما تحقق خلال هذا الاجتماع هو فوز مصر برئاسة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الأفريقى فى دورتها الثالثة للفترة 2019-2021؛ بإجماع الأصوات حيث شارك فى المؤتمر38 دولة أفريقية وبحضور 11 وزيرًا للاتصالات، كما أنشأت وترأست مصر مجموعة العمل الإفريقية للذكاء الاصطناعى والتى تضم خبراء من 8 دول هم مصر وغانا وكينيا ومالى والجزائر والكاميرون واثيوبيا وأوغندا.

كما سعت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة إلى ترجمة السياسة الخارجية المصرية فى التعاون مع الدول العربية من خلال توطيد التعاون مع دول الخليج ودول شمال إفريقيا والعمق الجغرافى مع السودان، بالإضافة إلى تعزيز العمل العربى المشترك فى إطار التعاون على مستوى المنظمات العربية من أجل تطوير وتنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد فى بلادنا العربية لبناء رؤى موحدة حول القضايا الهامة ذات الصلة، وتنسيق المواقف العربية فى المحافل الدولية؛ حيث تم استضافة فعاليات الدورة (45) للمكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات فى يوليو 2019 ، وترأست مصر أعمال اجتماع الدورة العادية (46) للمكتب التنفيذى فى الرياض فى ديسمبر 2019 وشهدت فعاليات الاجتماع طرح المقترح المصرى بشأن تشكيل فريق عمل عربى للذكاء الاصطناعى الذى سيتولى بدوره مهام وضع استراتيجية عربية موحدة ، ووضع إطار مشترك لبناء القدرات ونشر الوعى بإيجابيات وسلبيات هذه التكنولوجيا وتأهيل الشباب للمنافسة على فرص العمل ذات الصلة.

وفى إطار تعزيز التعاون مع دول القارة الأوروبية قامت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة بالتنسيق المكثف مع عدد من الدول الأوروبية والذى أسفر عن فتح العديد من قنوات التعاون مع الدول الأوروبية للاستفادة من خبراتها، لاسيما فى مجالات الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى وكذلك تطوير الشراكات بين الشركات المصرية والشركات الأوروبية وخاصة فى مجالات تطوير البرمجيات وبناء القدرات.



وزير الاتصالات خلال إحدى المؤتمرات الدولية

كما نجحت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة فى التواجد فى المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة وتنسيق التواجد الفنى بهذه المنظمات طبقا لجدول اعمال الأنشطة المختلفة، والقيام بأنشطة تبرز دور مصر القيادى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوين العربى والافريقى، مع ابراز التطور السريع للقطاع على الصعيد الدولى؛ وشهد العام الماضى استضافة مصر فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية وجمعية الاتصالات الراديوية تحت رعاية رئيس الجمهورية والذى استضافته مدينة شرم الشيخ فى أكتوبر 2019؛ حيث يعد المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية التابع لقطاع الراديو بالاتحاد الدولى للاتصالات من أهم المحافل الدولية التى ينظمها الاتحاد الدولى للاتصالات والذى أثمرت مخرجاته عن تحديد الأطياف الترددية لخدمات الجيل الخامس وخدمات انترنت الأشياء؛ وخدمات الأبحاث الفضائية.