شاهد اختفاء أغطية بالوعات الأمطار واستبدال الأغطيه بجذوع أشجار يهدد بكارثة فى المحلة

الغربية – عادل ضرة

يشهد طريق المحلة طنطا بمحافظة الغربية، كارثة تهدد قائدى السيارات بوقوع حوادث، بسبب وجود بالوعات المطر على جانبى الطريق بداية من مدخل مدينة المحلة حتى الشون مفتوحة بدون أغطية.

ورصد" اليوم السابع" عدد من بالوعات المطر المفتوحة بطول الطريق واستبدال اغطيتها بجذوع أشجار لإرشاد قائدى السيارات لتفادى السقوط فيها، وتسببت البالوعات المفتوحة فى سقوط عجلات سيارات بها لعدم رؤية قائدى السيارات لها، مما أدى لحدوث تلفيات بها.

وطالب الأهالى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالتدخل لوضع حل جذرى وسريع لتلك الكارثة التى تتسبب فى سقوط السيارات بها وإحداث تلفيات بها وإصابة قائديها.

من ناحية أخرى عبر أهالى مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عن غضبهم بسبب انتشار القمامة فى شوارع المدينة والمناطق الرئيسية، لفترات طويله، وعدم قيام جهاز النظافة بالأحياء برفعها مما ينتج عنه انبعاث الروائح الكريهة والحشرات والكلاب الضالة والقطط.

ورصد" اليوم السابع" انتشار القمامة فى ميدان أبو حشيش وشارع سعد زغلول ونعمان الأعصر، وميدان الزراعة، ومنطقة المنشية الجديدة ومنشية البكرى، بكميات كبيرة، وانتشار الذباب والباعوض، كما انتشرت الكلاب الضاله والقطط والتى تعبث فى القمامة بحثا عن بقايا الطعام.

كما انتشر نباشون القمامة فى أماكن تجمع القمامة، بحثا عن مخلفات البلاستيك والكانز والكراتين، وبعثرة القمامة فى الشوارع.

واستغاث أبناء مدينة المحلة بالدكتور طارق رحمى محافظ الغربية واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، للتدخل لوضع حل لمشكلة تراكم القمامة بشوارع المدينة، خاصة وأن القمامة متراكمه فى الشوارع منذ فترة طويلة ولكن يتجاهلها المسئولين، رغم الشكاوى التى يتم تقديمها للأحياء وجهاز النظافة ولكن دون جدوى.

من ناحية أخرى تفقد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أعمال تطوير مدخل قرية كفر حجازى مع الشركة المنفذة، حيث يتم تنفيذ حوالى 1400 متر من أعمال التطوير تم خلالها رصف الطريق الأيسر باتجاه قريه كفر حجازى وعمل الأرضيات للأرصفة بالانترلوك وعمل بالوعات للمطر وسور حديدى للجسر وتدبيشه وزرع أعمدة إنارة جديدة بلمبات ليد حديثة.



















