شاطئ مصرى ضمن أفضل 7 شواطئ للغطس فى جميع أنحاء العالم

كتبت رباب فتحى

ليس عليك أن تكون غواصًا معتمدًا لتسبح وجه لوجه مع بعض الكائنات البحرية الأكثر روعة. في الواقع ، في بعض الأماكن ، يمكنك ببساطة التجول من الرمال إلى المناطق الضحلة باستخدام نضارة البحر وأنبوبة التنفس للاستمتاع بتجربة بحرية مذهلة.

ووضع موقع "لونلي بلانت" قائمة بأفضل الشوطئ في العالم للاستمتاع بتجربة بحرية لا تنسى من السباحة مع أسماك المانتا في أستراليا إلى أسماك قرش الحوت في موزمبيق ، إلى الدوجنج في مرسى علم.

واحتل خليج أبو ضباب في مرسى علم بمصر المركز السابع على قائمة أفضل الشواطئ حول العالم للغوص.

وذكر"لونلى بلانت" إن مرسى علم في جنوب مصر هي واحدة من الأماكن القليلة في العالم التي يمكن العثور على حيوانات "الدوجنج" المعروفة باسم عروس البحر، وهو كائن نادرة ينتمي إلى أساطير حورية البحر الطويلة والأساطير عبر الثقافات.

في أبو ضباب ، تجذب المياه الضحلة والشعاب المرجانية والأعشاب البحرية الوفيرة عددًا صغيرًا من "الدوجنج" - التي يطلق عليها اسم "أبقار البحر" بمودة بسبب عاداتها في تناول العشب.

من بين سكان الخليج الآخرين الذين يمكن العثور عليهم حول الشعاب المرجانية التي تم الحفاظ عليها جيدًا السلاحف البحرية العملاقة ، وسمك الببغاء، والباراكودا ، وفرس البحر ، في حين أن قاع البحر الرملي هو أيضًا موطن لأسماء الاستنجراي.

واحتل المركز الأول في قائمة لونلى بلانت، شاطئ فرناندو دي نورونها ، البرازيل، تلاه في المركز الثانى، جزيرة لايدي إليوت، الحاجز المرجاني العظيم ، أستراليا.

وجاء في المركز الثانى، هاناوما باي ، أواهو ، هاواي، ثم في المركز الرابع جزر رجا أمبات ، إندونيسيا، والخامس، شاطئ التوفو ، إنهامبان ، موزمبيق، وأخيرا في المركز السادس، الخليج الغربي جزيرة رواتان ، هندوراس.