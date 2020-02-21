سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 01:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاطئ مصرى ضمن أفضل 7 شواطئ للغطس فى جميع أنحاء العالم

الجمعة، 21 فبراير 2020 01:10 م
شاطئ مصرى ضمن أفضل 7 شواطئ للغطس فى جميع أنحاء العالم شاطيء دوجنج
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ليس عليك أن تكون غواصًا معتمدًا لتسبح وجه لوجه مع بعض الكائنات البحرية الأكثر روعة. في الواقع ، في بعض الأماكن ، يمكنك ببساطة التجول من الرمال إلى المناطق الضحلة باستخدام نضارة البحر وأنبوبة التنفس  للاستمتاع بتجربة بحرية مذهلة.

ووضع موقع "لونلي بلانت" قائمة بأفضل الشوطئ في العالم للاستمتاع بتجربة بحرية لا تنسى من السباحة مع أسماك المانتا في أستراليا إلى أسماك قرش الحوت في موزمبيق ، إلى الدوجنج في مرسى علم.

واحتل خليج أبو ضباب في مرسى علم بمصر المركز السابع على قائمة أفضل الشواطئ حول العالم للغوص.

وذكر"لونلى بلانت" إن مرسى علم في جنوب مصر هي واحدة من الأماكن القليلة في العالم التي يمكن العثور على حيوانات "الدوجنج" المعروفة باسم عروس البحر،  وهو كائن نادرة ينتمي إلى أساطير حورية البحر الطويلة والأساطير عبر الثقافات.

 

في أبو ضباب ، تجذب المياه الضحلة والشعاب المرجانية والأعشاب البحرية الوفيرة عددًا صغيرًا من "الدوجنج" - التي يطلق عليها اسم "أبقار البحر" بمودة بسبب عاداتها في تناول العشب.

من بين سكان الخليج الآخرين الذين يمكن العثور عليهم حول الشعاب المرجانية التي تم الحفاظ عليها جيدًا السلاحف البحرية العملاقة ، وسمك الببغاء، والباراكودا ، وفرس البحر ، في حين أن قاع البحر الرملي هو أيضًا موطن لأسماء الاستنجراي.

واحتل المركز الأول في قائمة لونلى بلانت، شاطئ  فرناندو دي نورونها ، البرازيل، تلاه في المركز الثانى، جزيرة لايدي إليوت، الحاجز المرجاني العظيم ، أستراليا.

وجاء في المركز الثانى، هاناوما باي ، أواهو ، هاواي، ثم في المركز الرابع  جزر رجا أمبات ، إندونيسيا، والخامس، شاطئ التوفو ، إنهامبان ، موزمبيق، وأخيرا في المركز السادس، الخليج الغربي جزيرة رواتان ، هندوراس.

 

 

 


مرسى علم

أبو ضباب

دوجنج

بقر البحر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ البحر الأحمر: أتوبيس لنقل التلاميذ من التجمعات البدوية بمرسى علم

الإثنين، 17 فبراير 2020 08:54 م

تسليم وحدات إسكان الشباب بـ54 مليون جنيه فى مرسى علم بعد توقف 6 سنوات

الإثنين، 17 فبراير 2020 04:49 م

محافظ البحر الأحمر يعين اللواء واصف عدلى رئيساً لمدينة مرسى علم

الإثنين، 17 فبراير 2020 03:41 م

محافظ البحر الأحمر: إيقاف مدير الإدارة الصحية بمرسى علم عن العمل بسبب الإهمال

الإثنين، 10 فبراير 2020 06:32 م

خريطة طرق الموت فى أسوان.. "أبوسمبل ومرسى علم ونصر النوبة وكوم أمبو" الأكثر تسجيلاً للحوادث.. "الصحراوى الغربى" أبرزها فى حصد الأرواح.. والظلام والنقل الثقيل وتصدعات الأسفلت أبرز الأسباب

الأحد، 09 فبراير 2020 02:13 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة