أسباب شحوب البشرة قلة التعرض للشمس

كتبت نورا طارق

قد يعانى بعض الأشخاص من شحوب لون البشرة نتيجة أسباب مختلفة أهمها الإصابة بفقر الدم، والتى تحدث بسبب عدم إنتاج خلايا الدم الكميات المعروفة، الأمر الذى يحتاج لإجراء الفحوصات الطبية والعلاج، ولذلك نتعرف فى التقرير التالى على أهم المعلومات عن شحوب الوجه، وفقاً لما ذكره موقع " healthline ".

أسباب شحوب الوجه :

- الإصابة بفقر الدم المزمن بسبب نقص الحديد أو فيتامين ب 12 أو الفولات فى نظامك الغذائي، أو أسباب وراثية لفقر الدم ، مثل مرض فقر الدم المنجلي والثلاسيميا.

- فقر الدم المزمن يمكن أيضا أن يكون من أسباب الإصابة ببعض الأمراض مثل الفشل الكلوى المزمن أو قصور الغدة الدرقية، أو أسباب أخرى، مثل :

- قلة التعرض للشمس.

- التعرض للبرد الشديد .

- انخفاض ضغط الدم .

- انسداد فى شريان .





الأعراض المرتبطة بالشحوب:

يشعر المريض ببعض الأعراض، مثل :

سرعة دقات القلب.

ألم في الصدر.

ضيق فى التنفس.

انخفاض ضغط دم.

فقدان الوعى.

فقر الدم المزمن.





قد لا يكون لفقر الدم المزمن أي أعراض أخرى غير الشحوب أو التعب أو الحساسية للبرد.

متى يجب زيارة الطبيب

يجب على المريض زيارة الطبيب، إذا شعر ببعض الأعراض، مثل :

إغماء.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

تقىء دموى.

ألم البطن.

ضيق فى التنفس.

ألم وبرودة أحد الأطراف.

ألم فى الصدر مع ظهور مفاجئ للشحوب.

وسيقوم الطبيب بإجراء الفحص الطبى والمطالبة ببعض الإختبارات الطبية مثل إختبار تعداد الدم الكامل (CBC)، مع تناول الأدوية واتباع بعض النصائح، مثل:

اتباع نظام غذائى متوازن.

تناول الحديد أو فيتامين ب 12 أو مكملات الفولات.

- وقد يلجأ الطبيب لإجراء عملية جراحية لعلاج انسداد الشرايين.