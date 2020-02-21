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سكرتير محافظة البحيرة: استشارات بيطرية مجانية لـ20 بطة المقدمة كقروض للشباب

الجمعة، 21 فبراير 2020 11:47 م
سكرتير محافظة البحيرة: استشارات بيطرية مجانية لـ20 بطة المقدمة كقروض للشباب بط مسكوفى مقدم كقروض للشباب
البحيرة - فريق المحافظات

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أكد المهندس حازم الأشمونى سكرتير محافظة البحيرة أنه تم توزيع أكثر من ألف بطة للأسر المحتاجة بقرية الصديق الجديدة بمركز ومدينة أبو المطامير وقرية الحاجر التابعة لمركز ومدينة كفر الدوار بواقع 20 بطة لكل منهم كقرض وسيتم تعميم المشروع على كافة القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، وأوضح سكرتير محافظ البحيرة أن المشروع يستهدف رفع المستوى الاقتصادى للأسر الأكثر احتياجا وتحقيق التنمية بتلك القرى الفقيرة.
 
ولفت إلى أن المشروع عبارة عن تقديم 20 بطة مسكوفى مجانا للأسر المحتاجة والتكفل بتقديم مبالغ مالية لاطعامهم بالاضافة الى تقديم الاستشارات البيطرية للمستفيدين من المشروع ، مشيرا إلى تعاون الأجهزة التنفيذية لانجاح المشروع التنموى.

وأوضح أن يتم اختيار الأسر المستهدفة عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي وتوفير سلالات البط عن طريق مديرية الزراعة وتقوم الوحدات المحلية بتوزيعها على السيدات المستفيدات ، وذلك بواقع 1500 جنيه لكل سيدة قيمة شراء عدد 20 بطة، بالإضافة إلى 900 جنيه متطلبات تغذية البط من الأعلاف على مدار 3 شهور على أن تتولى مديرية الطب البيطري بتوفير التحصينات اللازمة للطيور.

 


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