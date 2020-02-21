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تبخير مدير إدارة تعليمية بالشرقية.. وصاحب الواقعة: قديمة فى حفل عائلى

الجمعة، 21 فبراير 2020 12:02 م
تبخير مدير إدارة تعليمية بالشرقية.. وصاحب الواقعة: قديمة فى حفل عائلى الدكتور أحمد عطية مدير إدارة كفر صقر
الشرقية - إيمان مهنى

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قال الدكتور أحمد عطية مدير إدارة كفر صقر تعليمية، عن صور"تبخيره للتحصين من الحسد"، أن الواقعة كانت فى حفل عائلى ضم الزملاء و الأهل، و ليس فى مناسبة تخص الحقل التعليمى.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن الصور المتداولة كانت منذ فترة بمناسبة ترشيحة لمنصب قيادى فى بعثة وزارة التربية و التعليم لأحد الدول، حيث فوجئ خلال الاحتفال بقيام أحد الأصدقاء بتبخيره للتحصين من الحسد، و كذلك زوجتى وهى معلمة فى إدارة أخرى وليست موظفة علاقات عامة، و لم التحق بعدها بالبعثة لظروف خارجة عن إرادتى، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الإجتماعى تتداول العديد من الصور و الأخبار، لإثارة الجدل مثل واقعة "غدوة الفسيخ" بمناسبة قرار المحافظ بالتجديد له، مؤكد ان الصورة المتداولة لموظفة وهى تجلس على الأرض لتحضير غدوة الفسيخ قديمة وتعود لأكثر من عام قبل تولية منصب مدير الإدارة   .

وتابع أنه سبق وحصل على معلم مثالى ثلاث مرات على مستوى الجمهورية ، ولى العديد من الإنجازات بالحقل التعليمى .

وكانت صور تداولت للدكتور أحمد عطية، على مواقع التواصل الإجتماعى  و هو يجلس على كرسى فى احتفال، و تقوم سيدة قيل أنها موظفة علاقات عامة، و مدرس أخر بإطلاق بخور فوق رأس مدير الإدارة بدعوى التحصين من الحسد .

وكان أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم  2201 لسنه 2020م بنقل وإعادة تنظيم العمل بين  12 إدارة تعليمية من أصل 20 واحدة بنطاق المحافظة ، وذلك لتحسين مستوى الأداء و اللإرتقاء بمنظومة العمل داخل الإدارات التعليمية لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

 

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