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خالد صلاح
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بوتين يشدد على ضرورة تحييد تهديد الإرهاب بسوريا واحترام سيادتها

الجمعة، 21 فبراير 2020 01:04 ص
بوتين يشدد على ضرورة تحييد تهديد الإرهاب بسوريا واحترام سيادتها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفى مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ضرورة اتخاذ خطوات فعالة ضد الإرهابيين فى سوريا، وتحييدهم فى ضوء احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.
وقالت الرئاسة الروسية - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الخميس - إن المباحثات الهاتفية بين الزعماء الثلاثة ركزت على تسوية الأزمة السورية، فى سياق الأوضاع المتفاقمة بصورة حادة فى إدلب، نتيجة لاعتداءات التشكيلات المتطرفة على القوات الحكومية السورية والمدنيين.
وأضاف البيان أنه جرت الإشارة - خلال الاتصال - إلى أهمية حماية السكان المدنيين من تبعات تصاعد التوتر الأخير، مشيرا إلى أن بوتين شدد على ضرورة تحييد التهديد الإرهابي في ظل احترام سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها. 
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت "إن زعيمي ألمانيا وفرنسا طالبا بالوقف الفوري للأعمال القتالية وتوفير وصول تام للمساعدات الإنسانية"، وأبديا استعدادهما للإسهام في التخفيف من حدة التوتر شمال غربي سوريا.
وأشار زايبرت إلى أن زعيمي ألمانيا وفرنسا أعرب عن استعدادهما لإجراء لقاء مشترك مع الرئيس التركي من أجل التوصل إلى حل للأزمة بالطرق السياسية.
وفي الشأن الليبي، أوضح البيان أن زعماء الدول الثلاث دعوا إلى التنفيذ التام لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار السياسي بين طرفي النزاع في سياق قرارات مؤتمر برلين حول ليبيا.
إلى ذلك أعرب بوتين لميركل عن تعازيه في ضحايا إطلاق نار وقع في بلدة هاناو الألمانية.


فلاديمير بوتين

أنجيلا ميركل

إيمانويل ماكرون

سوريا

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