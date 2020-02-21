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الداخلية توضح حقيقة وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد 6 أشهر من إصدارها

الجمعة، 21 فبراير 2020 10:14 ص
الداخلية توضح حقيقة وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد 6 أشهر من إصدارها وزارة الداخلية
كتبت هند مختار

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نفت وزارة الداخلية ما تردد من أنباء حول وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها وإلزام المواطنين باستخراج شهادات جديدة، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها.
 
وأوضحت الوزراة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن كافة شهادات الميلاد الإلكترونية الخاصة بالمواطنين، سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها، مُشددةً على أن الإجراءات المتبعة بكافة المصالح الحكومية والتي تستلزم تقديم شهادة ميلاد، لم تشهد أي تغيير في طريقة استيفاء الأوراق المطلوبة بها.
 
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام.

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