الخارجية الروسية: إسبانيا تعتقل مسئولة روسية بعد طلب أمريكى

موسكو (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على مسؤولة روسية أثناء زيارة عمل فى 14 من فبراير، وذلك بعد أن طلبت الولايات المتحدة ذلك.

وقالت الوزارة إن المرأة الروسية المحتجزة حاليا فى سجن فى تنريفى تعمل بمنظمة حكومية روسية تشرف عليها هيئة رقابية زراعية وإنها كانت ضمن وفد رسمي، وأضافت أن احتجازها "يمكن أن يكون مرتبطا بطلب من الولايات المتحدة".

أعلنت الخارجية الروسية أن الشرطة الإسبانية اعتقلت مسئولا روسيا بناء على طلب أمريكي، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت إن دعم تركيا لهجمات المسلحين يهدد بالمزيد من تصعيد النزاع فى سوريا.

وردا على سؤال من وكالة (سبوتنيك) بشأن دعم الجانب التركى للمسلحين فى سوريا، أجابت زاخاروفا بأنه "اليوم أبلغ المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا عن عدة هجمات واسعة النطاق نفذها الإرهابيون باستخدام كمية كبيرة من المركبات المدرعة على الجيش السورى فى منطقة التصعيد فى إدلب".