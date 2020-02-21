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"الحرية المصري بالغربية" ينظم ندوة للتثقيف السياسي ومشاركة المرأة

الجمعة، 21 فبراير 2020 03:14 م
"الحرية المصري بالغربية" ينظم ندوة للتثقيف السياسي ومشاركة المرأة رئيس حزب الحرية
كتبت إيمان على

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نظمت أمانة المرأة بحزب الحرية المصري بالغربية، برئاسة المحاسب شريف أنور، أمين الحزب بالمحافظة، وتحت رعاية  الدكتورة سالي هراس أمينة المرأة بالمحافظة، أولى ندوات سلسلة التثقيف السياسي للمرأة داخل نطاق المحافظة.
 
وافتتح شريف أنور أمين الحزب بالمحافظة، الندوة تحت عنوان (أ.ب) سياسة، منوها على جهد الحزب في القيام بدوره وتنفيذ فاعلية ضمن توصيات الخطاب الرئاسي بالاهتمام بدور المرأة وتنمية وعيها لإمكان مشاركتها داخل الحياة السياسية.
 
ووجه الأمين العام بالمحافظة، بتوصيات طالب فيها بعمل بحث ميداني مصغر توضح فيه كل باحثة ما يمكن لحزب الحرية من تفعيله وتقديمه في صورة فكرة يتم طرحها على القيادة المركزية بالقاهرة ومن ثم طرحها أمام القيادة السياسية .
 
واستعرضت أمينة المرأة بالمحافظة، كيفية استخدام استراتيجية المحاورة مع الجمهور طارحة لمفهوم الحرية من منطلق شعار الحزب ( الحرية مسؤلية)، موضحة أن اكتساب الحريات لابد وأن يتبعه إلتزمات وأن يتم في (إطار قانوني) وهذا ما يعكسه الدستور، وذلك  وسط مشاركة من الحاضرين الذين أضافوا للمصطلح مفاهيم نقاشية ما بين المنصة وجمهور الحضور. 
 
وأشارت  دعاء نوح منسق المركز المصري لحقوق المرأة بالغربية، إلي أهمية المشاركة السياسية للمرأه وعدم تفويت المكنسبات السياسة التي حققتها المرأة .
 
جاء ذلك بحضور دعاء عريبي أمينه الشؤون البرلمانية والسياسية بالمحافظة والمهندسة مني فايز أمينة المواطنة بالمحافظة، واللتان أعربا عن أهمية هذه النوعية من الندوات التثقيفيه لما لها من آثار إيجابية علي المشاركة السياسية للمرأة، وذلك بحضور أعضاء هيئه المكتب.
 
وكان الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد للحزب، قال فى تصريحات سابقة، إن الحزب يسعى لوضع الكوادر المتميزة في أماكنها، مٌشيدا بدور المرأة المصرية على مر التاريخ منذ أن حكم المصريين 14 حاكمة في عهد الفراعنة، إما حاكمة أو أما لحاكم.
 
وأضاف «بيومي»، أن الحزب سيسعى لتفعيل فكرة تمكين المرأة كي يتم وضعها على أول الطريق لاثبات وجودها، وهناك نساء كثيرات نجحن في السير بطريق النجاح وتحقيقه.
 
أمانة المرأة بحزب الحرية المصري (1)
 
أمانة المرأة بحزب الحرية المصري (2)
 
أمانة المرأة بحزب الحرية المصري (3)
 
أمانة المرأة بحزب الحرية المصري (4)
 
 

الحرية

المرأة

المشاركة السياسية

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