اعراض نقص فيتامين د عديدة أبرزها التعب وألم العظام

كتبت فاطمة خليل

فيتامين د من الفيتامينات الضرورية لتحسين الصحة ويتكون فيتامين د في الغالب من خلال الجلد عن طريق التعرض لأشعة الشمس، كما أن معظم الأطعمة تحتوي على القليل من فيتامين د بشكل طبيعي، ويتحكم فيتامين د في العديد من الأشياء في جسمك منها صحة عظامك وأسنانك، وغيرها من العمليات الحيوية الأساسية وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض نقص فيتامين د، وفقاً لموقع "Patient".



اعراض نقص فيتامين د

اعراض نقص فيتامين د



اعراض نقص فيتامين د لا تظهر عند كثير من الناس، أو قد يشكون من أعراض غامضة فقط مثل التعب أو الأوجاع، نظرًا لأن أعراض نقص فيتامين د غالبًا ما تكون غير محددة أو غامضة، فغالبًا ما يتم تجاهل هذه الأعراض، ويتم الوصول إلى التشخيص بسهولة أكبر في حالات النقص الشديد مع بعض الأعراض الكلاسيكية وتشوهات العظام.

-التعب العام والأوجاع والآلام الغامضة والشعور العام بعدم الصحة الجيدة.

-في حالات النقص الشديد لفيتامين د، قد يكون هناك ألم شديد وضعف، قد يسبب ضعف العضلات صعوبة في تسلق السلالم أو الاستيقاظ من الأرض أو على كرسي منخفض.

يمكن أن تشعر بألم العظام عند الضغط المعتدل (غالبًا ما يكون ملحوظًا في الأضلاع أو عظام الساق).

-غالبًا ما يحدث ألم العظام في أسفل الظهر والوركين والحوض والفخذين والقدمين.



اعراض نقص فيتامين د

اعراض نقص فيتامين د عند الاطفال



اعراض نقص فيتامين د عند الأطفال تشمل:

-تشنجات عضلية.

- نوبات صرع.

-صعوبة في التنفس.

وترتبط هذه المشاكل إلى مستويات منخفضة من الكالسيوم.

وقد يعاني الأطفال المصابون بنقص حاد في الجمجمة أو ضعف عظام الساق.

تقوس العظام.قد يشكو الأطفال أيضًا من آلام العظام ، غالبًا في الساقين، وآلام في العضلات أو ضعف في العضلات، هذا الشرط هو المعروف باسم الكساح.ضعف النمو، عادة ما يتأثر الارتفاع أكثر من الوزن، قد يكون الأطفال المتأثرين مترددين في بدء المشي.

-تأخير نمو الأسنان، قد يتأخر الأطفال المصابون بنقص فيتامين د في نمو الأسنان.

-يمكن أن يكون التهيج عند الأطفال بسبب نقص فيتامين (د).

-الأطفال الذين يعانون من نقص فيتامين (د) أكثر عرضة للعدوى، يمكن أن تحدث أعراض التنفس في الحالات الشديدة.

- يمكن أن يتأثر التنفس بسبب ضعف عضلات الصدر والقفص الصدري.

-عندما يكون الكساح شديدًا جدًا، فقد يؤدي إلى انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم. هذا يمكن أن يؤدي إلى تشنجات العضلات ، وتناسبها وصعوبات في التنفس. هذه تحتاج إلى علاج عاجل في المستشفى.

نادرا ، يمكن أن يسبب انخفاض مستوى فيتامين (د) للغاية ضعف عضلة القلب أو اعتلال عضلة القلب.



اعراض نقص فيتامين د

أطعمة تحتوي على فيتامين د



اعراض نقص فيتامين د يمكن تجنبها من خلال تناول الأطعمة التي تحتوى على فيتامين د بشكل طبيعى ومن هذه الأطعمة:

-الأسماك الزيتية (مثل السردين، الرنجة، السلمون، التونة، الماكريل).

-صفار البيض واللحوم الحمراء والكبد.

يتم إضافة فيتامين د إلى بعض الأطعمة، وهذا يعني أن لديهم فيتامين د يضاف إليها، وتشمل هذه الأطعمة حليب الأطفال، وبعض أنواع السمن النباتي وبعض حبوب الإفطار.