ارتفاع أسعار الذهب عالمياً متجهاً لأفضل أداء أسبوعى مع انتشار الكورونا

رويترز

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها فى سبع سنوات اليوم الجمعة وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعى فى شهر ونصف الشهر، فى الوقت الذى تلقى فيه الطلب على أصل الملاذ الآمن الدعم من ارتفاع فى عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن 52 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يصل بالإجمالى على مستوى البلاد إلى 156، بينما أعلنت اليابان عن أول وفاة على متن سفينة سياحية تشكل أكبر تجمع للإصابات خارج الصين.

وارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.4% إلى 1625.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0409 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير 2013 عند 1626.27 دولار فى وقت سابق من الجلسة، ومنذ بداية الأسبوع، ارتفعت الأسعار 2.5% وتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعى بالنسبة المئوية منذ الثالث من يناير.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1627.40 دولار.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادى لدى بنك أستراليا الوطنى "يبدو أن التركيز الرئيسى للذهب ينصب على الضبابية التى تكتنف الفيروس... وانتشاره فى أنحاء العالم" مضيفا أن تأثير الوباء على السياحة والسفر والنمو يؤجج الطلب على المعدن الأصفر.

وتراجعت الأسهم الآسيوية فى الوقت الذى دفعت فيه أنباء عن زيادة حالات الإصابة فى بكين والخارج الصناديق إلى التدافع صوب الأصول الأمريكية الآمنة، مما رفع الدولار لأعلى مستوى فى ثلاث سنوات.

وحذر صندوق النقد الدولى يوم الأربعاء من أن انتشار الوباء أكثر قد يعرقل تعافيا متوقعا "هشا للغاية" فى الاقتصاد العالمى فى 2020.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2689.06 دولار للأوقية، لكنه مرتفع نحو 11% منذ بداية الأسبوع، ويتجه صوب تسجيل أقوى أداء أسبوعى فى أكثر من شهر.

وصعد المعدن الذى يُستخدم فى التحفيز بقطاع السيارات لأعلى مستوى على الإطلاق عند 2841.54 دولار فى وقت سابق من الأسبوع بفعل مخاوف بشان المعروض.

وارتفعت الفضة 0.5% إلى 18.44 دولار وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعى منذ الأسبوع المنتهى فى 30 أغسطس، بينما صعد البلاتين 0.2% إلى 980 دولارا.