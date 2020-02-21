سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 09:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً متجهاً لأفضل أداء أسبوعى مع انتشار الكورونا

الجمعة، 21 فبراير 2020 09:38 ص
ارتفاع أسعار الذهب عالمياً متجهاً لأفضل أداء أسبوعى مع انتشار الكورونا الذهب - ارشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها فى سبع سنوات اليوم الجمعة وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعى فى شهر ونصف الشهر، فى الوقت الذى تلقى فيه الطلب على أصل الملاذ الآمن الدعم من ارتفاع فى عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية.
 
وأعلنت كوريا الجنوبية عن 52 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يصل بالإجمالى على مستوى البلاد إلى 156، بينما أعلنت اليابان عن أول وفاة على متن سفينة سياحية تشكل أكبر تجمع للإصابات خارج الصين.
 
وارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.4% إلى 1625.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0409 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير 2013 عند 1626.27 دولار فى وقت سابق من الجلسة، ومنذ بداية الأسبوع، ارتفعت الأسعار 2.5% وتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعى بالنسبة المئوية منذ الثالث من يناير.
 
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1627.40 دولار.
 
وقال جون شارما الخبير الاقتصادى لدى بنك أستراليا الوطنى "يبدو أن التركيز الرئيسى للذهب ينصب على الضبابية التى تكتنف الفيروس... وانتشاره فى أنحاء العالم" مضيفا أن تأثير الوباء على السياحة والسفر والنمو يؤجج الطلب على المعدن الأصفر.
 
وتراجعت الأسهم الآسيوية فى الوقت الذى دفعت فيه أنباء عن زيادة حالات الإصابة فى بكين والخارج الصناديق إلى التدافع صوب الأصول الأمريكية الآمنة، مما رفع الدولار لأعلى مستوى فى ثلاث سنوات.
 
وحذر صندوق النقد الدولى يوم الأربعاء من أن انتشار الوباء أكثر قد يعرقل تعافيا متوقعا "هشا للغاية" فى الاقتصاد العالمى فى 2020.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2689.06 دولار للأوقية، لكنه مرتفع نحو 11% منذ بداية الأسبوع، ويتجه صوب تسجيل أقوى أداء أسبوعى فى أكثر من شهر.
 
وصعد المعدن الذى يُستخدم فى التحفيز بقطاع السيارات لأعلى مستوى على الإطلاق عند 2841.54 دولار فى وقت سابق من الأسبوع بفعل مخاوف بشان المعروض.
 
وارتفعت الفضة 0.5% إلى 18.44 دولار وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعى منذ الأسبوع المنتهى فى 30 أغسطس، بينما صعد البلاتين 0.2% إلى 980 دولارا.
 

أسعار الذهب

سعر الذهب

ذهب

الذهب

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

خبير سياحى بالأقصر: السياحة الثقافية فى مصر تشهد نجاحات كبيرة الموسم الجارى

خبير سياحى بالأقصر: السياحة الثقافية فى مصر تشهد نجاحات كبيرة الموسم الجارى

قطع المياه عن عدة مناطق فى مدينة أسوان 7 ساعات اليوم

قطع المياه عن عدة مناطق فى مدينة أسوان 7 ساعات اليوم

مطربو المهرجانات فى مرمى القانون..الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على قيم المجتمع

مطربو المهرجانات فى مرمى القانون..الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على قيم المجتمع

نقيب الإعلاميين: مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور منتحل صفة إعلامى

نقيب الإعلاميين: مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور منتحل صفة إعلامى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة