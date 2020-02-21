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اتهام رئيس فنزويلا بإخفاء 6 مدارء تنفيذيين أمريكيين بشركات النفط

الجمعة، 21 فبراير 2020 04:36 م
اتهام رئيس فنزويلا بإخفاء 6 مدارء تنفيذيين أمريكيين بشركات النفط رئيس فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى

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اختفى 6 مدراء تنفيذين كانوا يعملون فى شركة "سيتاجو" التابعة لشركة النفط المملوكة للدولة "بدفسا" قبل بداية محاكمتهم المقررة الأسبوع الماضى، بتهمة الفساد فى عام 2017، ولا أحد يعرف أى شئ عنهم، حسبما قالت صحيفة "انفوباى " الأرجنتينية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن أقارب ستة من المسئولين التنفيذين فى قطاع النفط الأمريكى المسجونين فى فنزويلا اتهموا الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو "بالاخفاء القسرى" بعد تغيب المشتبه فيهم بدون مبرر.

 

اتهم أقارب ستة من المسؤولين التنفيذيين فى قطاع النفط الأمريكى المسجونين فى فنزويلا حكومة الرئيس نيكولاس مادورو "بالاختفاء القسرى" بعد تغيب المشتبه بهم عن غير المبرر من البداية المقررة لمحاكمتهم يوم الأربعاء.

 

وقالت فيرونيكا فادل إن محامى والدها ، تومى فاضل ، وخمسة من المديرين التنفيذيين الآخرين لشركة سيتجو ومقرها هيوستن ، انتظروا فى محكمة كاراكاس لأكثر من ست ساعات حتى تنقل شرطة الاستخبارات الرجال، وفى رسالة نشرت على الشبكات الاجتماعية ، طالب جميع الأطراف بالعمل على حل "قضية الرهائن" على الفور، وتسائل الحاضرين على مكان الرجال الذين من المفترض ان يكونوا حاضرين من أجل محاكمتهم.

 

وكان الرجال الستة رهن الإقامة الجبرية عند أخذهم دون تفسير قبل أسبوعين، ومنذ ذلك الحين ظلوا معزولين ودون أى اتصال بأقاربهم أو محاميهم.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اعتقال الرجال فى نفس اليوم الذى التقى فيه زعيم المعارضة خوان جوايدو مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى البيت الأبيض، مما أثار تكهنات بأن الاعتقال كان لأسباب سياسية.

 

وأكد المدعى العام الفنزويلى طارق وليم صعب الأسبوع الماضى أن كل شىء جاهز لبدء المحاكمة، وعلى الرغم من ذلك لم يظهر المشتبه بهم قبل المحاكمة،والمعتقلون هم، نائب رئيس التكرير، غوستافو كارديناس ، المدير الاستراتيجي للعلاقات مع المساهمين والشؤون العامة والحكومية ؛ جورج توليدو ، نائب رئيس التموين والتسويق، أليريو زامبرانو، نائب الرئيس والمدير العام لمصفاة سيتجو فى كوربوس كريستى ؛ خوسيه لويس زامبرانو ، نائب رئيس الخدمات المشتركة، وخوسيه أنجيل بيريرا ، رئيس سيتجو.

 

وأوضحت الصحيفة أن الرجال ينتظرون محاكمتهم بتهم الفساد المستمدة من خطة لم تنفذ لإعادة تمويل حوالي 4 مليارات دولار فى سندات سيتجو، وتقديم حصة 50٪ فى الشركة كضمان.

 

وكان طلب نائب رئيس الولايات المتحدة مايك بينس فى أبريل الماضى إطلاق سراح الرجال بعد لقائهم بأقاربهم فى البيت الأبيض.


فنزويلا

الولايات المتحدة الامريكية

نيكولاس مادورو

الرئيس الفنزويلى

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