إصابة 20 شخصا جراء حادث تصادم فى الهند

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أعلنت الشرطة الهندية اليوم الجمعة أن نحو 20 شخصا أصيبوا إثر اصطدام حافلة بشاحنة على الطريق الوطنى السريع بالقرب من مدينة "أمبالا"، ونقلت قناة "إنديا تى في" الهندية عن الشرطة قولها ، إن الحادث وقع عندما كانت الحافلة متجهة إلى مدينة "تشانديجارف" من العاصمة "نيودلهي"، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقى العلاج.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وأُجبرت طائرة ركاب من طراز GoAir في الهند على إحباط الإقلاع بعد أن أصاب جسم مجهول الطائرة، ما تسبب في اشتعال النيران في محرك الجانب الأيمن، وأبلغ الطيارون عن "تلف الأجسام الأجنبية" وأبلغوا مراقبة الحركة الجوية في مطار أحمد آباد أنهم سيجهضون الإقلاع في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وأظهرت لقطات عرضتها قناة "روسيا اليوم" محاولات إطفاء الحريق الذى كاد أن يشب في الطائرة.

كما تظهر لقطات شهود العيان من مكان الحادث فرق الإطفاء الطارئة تطفئ النيران بعد لحظات فقط من اندلاع الحريق، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات ولم يكن الإجلاء الطارئ مطلوبًا، بدلاً من ذلك، تم سحب الطائرة من المدرج ونزل الركاب بأمان في مكان آخر.