أنور قرقاش: قرار الإمارات بإجلاء طلابها من ووهان بسبب كورونا إنسانى

كتب خالد إبراهيم

وصف أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بإجلاء طلابها والمقيمين العرب من مدينة ووهان الصينية ونقلهم إلى مركز للصحة الوقائية في الإمارات، هو قرار إنسانى.

وقال قرقاش عبر حسابه على "تويتر": "قرار الإمارات بإجلاء مجموعة كبيرة من الطلبة والمقيمين العرب من مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا ونقلهم إلى مركز للصحة الوقائية في الدولة قرار إنساني مسؤول .. نعتز بالأيادي البيضاء لقيادة الإمارات ومبادراتها، وفعل الخير ليس بغريب عن أرض الخير"



أنور قرقاش

وكانت وزارة الصحة و وقاية المجتمع بدولة الإمارات أعلنت تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بمرض فيروس كورونا المستجد " المعروف باسم كورونا COVID19" و هما حالتان لمخالطين للحالة التي تعود للمواطن الصيني التي تم الإعلان عنها مؤخرا .

وكانت وزارة وزارة الصحة الإماراتية، أكدت وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" في هذا الشأن أنها تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان و تفشي المرض وضمانا لسلامة المجتمع.

و الحالتان الجديدتان تعودان لشخصين أحدهما من الجنسية الفلبينية و عمره 34 عاما و الآخر من بنغلاديش و يبلغ من العمر 39 عاما و حالتهما الصحية مستقرة.. وبهذا يبلغ اجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة 11 حالة تم شفاء 3 حالات منها أعلن عنها مسبقا.

و أكدت " وزارة الصحة و وقاية المجتمع " في هذا الشأن أنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة.