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أكبر شركة نقل بضائع فى العالم تلغى 50 رحلة بحرية بسبب كورونا

الجمعة، 21 فبراير 2020 01:26 م
أكبر شركة نقل بضائع فى العالم تلغى 50 رحلة بحرية بسبب كورونا شركة ميرسك
كتبت نهال طارق

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حذرت شركة ميرسك أكبر شركة نقل حاويات فى العالم من بداية "ضعيفة للغاية" لهذا العام لأن فيروس كورونا يبقى المصانع مغلقة فى الصين مما تسبب فى تراجع الطلب على نقل البضائع، وفقا لما نشرته شبكة سى إن إن الأمريكية.

 

قالت شركة السفن الدنماركية يوم الخميس إنها ألغت أكثر من 50 رحلة من وإلى آسيا منذ مد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة بسبب انتشار كورونا مشيرة في تقرير الأرباح أنه من المتوقع أن الخفض أسعار الشحن بسبب تراجع الطلب.

 

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذى سورين سكو فى اتصال هاتفى "إننا نقدر أن المصانع فى الصين تعمل بنسبة تتراوح بين 50% و60% من الطاقة الإنتاجية"، وقالت ميرسك إنها تتوقع أرباحاً تبلغ حوالى 5.5 مليار دولار هذا العام وهو ما يقل بنحو 5% عن توقعات المحللين.

 

وفى نفس السياق، تتوقع ميرسك أن يرتفع الإنتاج إلى 90% بحلول الأسبوع الأول من شهر مارس لكن سكو حذر من أنه "من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير من الشكوك"، حيث صرح للسى ان ان أنه مع وجود 30% من أعمال الشركة متعلقة بالصين فإن تأثير الفيروس كبير للغاية.

 

وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يتم نقل حوالي 80% من السلع العالمية عن طريق البحر وتمتلك الصين سبعة من أكثر موانئ الحاويات ازدحاما في العالم وهذا يعني أن فيروس كورونا يمكن أن يكون له تأثير كبير على الشحن العالمي.

 

يذكر أن تداول الأسهم شهد انخفضًا بأكثر من 3% في كوبنهاجن يوم الخميس مما وسع دائرة توقعات الانخفاض حتى الآن هذا العام إلى 14%، وقالت ميرسك إنها تتوقع أرباحاً تبلغ حوالي 5.5 مليار دولار هذا العام، وهو ما يقل بنحو 5% عن توقعات المحللين.

 

وبحسب التقرير كان لفيروس كورونا تأثيرات سلبية على الوضع المالي والاقتصادي للشركات في جميع انحاء العالم من شركات الطيران وشركات صناعة السيارات وصانعى الأدوية.

 

لكن الشكوك حول كيفية تطور الفيروس يجعل من الصعب على الشركات قياس مدى تأثيره، فبينما سجلت الصين يوم الخميس أقل عدد من الإصابات اليومية الجديدة في أسابيع سجلت كوريا الجنوبية ارتفاعًا في عدد الحالات.

 

وتتوقع ميرسك أم تكون الصادرات الصينية قليلة في فبراير ومارس على أمل أن يحدث انتعاش في الفترة من أبريل إلى يونيو، مشيرة إلى وجود إجماع أن الفيروس سيصل إلى ذروته في الأسابيع القليلة القادمة.


فيروس كورونا

ميرسك

الصين

كوريا الجنوبية

صناعة السيارات

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