وزير المالية اللبنانى: نحن بمرحلة طلب مشورة صندوق النقد والمساعدة بمرحلة تالية

قال تلفزيون ال.بي.سي والجديد اللبنانيان إن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي التقى برئيس الوزراء حسان دياب، اليوم الخميس في مستهل زيارة لإسداء المشورة لبيروت، فيما يتعلق بسبل معالجة أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.

وقال صندوق النقد إن الفريق سيزور لبنان بين 20 و23 فبراير للاجتماع بالمسؤولين من أجل بحث التحديات الاقتصادية وتقديم مشورة فنية موسعة. ولم يطلب لبنان مساعدة مالية من الصندوق.