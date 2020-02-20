وزيرة الصحة الفلسطينية تعلن تجهيز مركز للحجر الصحى فى أريحا لمواجهة كورونا

كتب محمد رضا

جهزت وزارة الصحة الفلسطينية، مركزاً للحجر الصحى فى محافظة أريحا والأغوار، للتعامل مع المسافرين القادمين من الصين والدول التى انتشر فيها فيروس "كوفيد 19" والذى عرف سابقاً بفيروس كورونا المستجد.

و قالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مى الكيلة، فى بيان صحفى، إن المركز جرى تجهيزه، اليوم الخميس، لاستقبال المسافرين القادمين من الدول التى انتشر فيها الفيروس، لعمل الحجر الصحى عليهم وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية لمدة 14 يوماً، مؤكده أهمية تظافر جميع الجهود من كافة شرائح المجتمع للحيلولة دون وصول الفيروس إلى فلسطين، مضيفة أن فلسطين لا تزال خالية حتى اليوم من أى إصابة بفيروس كوفيد 19.





وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن طواقم الوزارة العاملة على معبر الكرامة وفى مركز لحجر مستعدون للتعامل مع جميع الحالات المشتبه بإصابتها، حيث تم إجراء فحوصات للعديد من المرضى، وجميعها كانت سلبية، أى أنها خالية من الفيروس، وأوضحت مى الكيلة، أن الوزارة ستظل على تواصل مع جمهور المواطنين لتزويدهم بكافة المعلومات والمستجدات حول الفيروس وطرق تجنب الإصابه به.

فى السياق ذاته، دعا مدير عام الرعاية الصحية الأولية الدكتور كمال الشخرة، خلال تفقده المركز جمهور المواطنين إلى استقاء المعلومات والإرشادات الخاصة بفيروس "كوفيد 19" من المصادر الرسمية والمتمثلة فى وزارة الصحة، مؤكداً أن ما نشر عن وجود حالات إصابة بهذا الفيروس فى فلسطين هى مجرد إشاعات.

يشار إلى أن توصيات منظمة الصحة العالمية للوقاية من هذا المرض، هى التوصيات المعتادة للعامة التى تهدف إلى الحدّ من التعرض للأمراض ونقلها، بما فى ذلك النظافة الشخصية ونظافة الجهاز التنفسى والممارسات الغذائية الآمنة، وغسل اليدين بالصابون والماء أو فرك اليدين بمطهر كحولى، تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، تجنب ملامسة أى شخص مصاب بأعراض زكام أو تشبه الأنفلونزا بدون وقاية، وتجنب التقبيل، وطلب الرعاية الطبية فى حال الإصابة بحمى وسعال وصعوبة فى التنفس.