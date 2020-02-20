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سباق علمى عالمى لجمع البيانات لإيجاد علاج لفيروس كورونا

الخميس، 20 فبراير 2020 05:11 م
سباق علمى عالمى لجمع البيانات لإيجاد علاج لفيروس كورونا ايجاد علاج لفيروس كورونا
كتبت أمل علام

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كشف الدكتور تيدروس أدحانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد علاج لفيروس كورونا حتى الآن، لكن يمكن علاج المرضى من الأعراض ويتم شفاؤهم، موضحا أن اللقاح قد يستغرق اللقاح من 12 إلى 18 شهرًا.

وأضاف أن الأعراض قد تكون مشابهة للأنفلونزا، مثل سيلان الأنف، التهاب الحلق، والصداع، والحمى، والتي يمكن أن تستمر لبضعة أيام.

كيف ينتشر الفيروس؟

 يُعتقد أن الفيروس ينتشر من شخص لآخر عبر رزاز التنفس، والتي تنبعث من السعال أو العطس، هناك أيضًا احتمال أن ينتشر الفيروس في البراز الملوث، لا يوجد حاليًا أي دليل على أن الفيروس يحمل جواً وهذا يعني، على سبيل المثال، أنه لا ينتقل عبر غرفة كبيرة.

من هو في خطر العدوى؟

 يمكن أن يصاب الأشخاص من جميع الأعمار بالفيروس، ولكن كبار السن وذوي الحالات الطبية الموجودة مسبقًا معرضون بشكل خاص لمضاعفات شديدة.

ايجاد لقاح ليفروس كورونا قد يستغرق شهور فقط
ايجاد لقاح ليفروس كورونا قد يستغرق شهور فقط

كيف يمكنني حماية نفسي؟

 اتخذ نفس الإجراءات الوقائية التي اتخذتها خلال موسم الأنفلونزا، اغسل يديك كثيرًا بالصابون والماء، وقم بتغطية أنفك وفمك عند العطس أو السعال، وتجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص أو التجمعات الكبيرة، وارتداء قناع الوجه عند المرض.

قلق من فيروس كورونا؟

من جانبه دعا الدكتور إيان ليبكين، المعروف باسم "صياد الفيروسات الرئيسي" الذي ساعد في مكافحة تفشي السارس، لدراسة فيروس كورونا في الصين وخضع للحجر الصحي بعد عودته إلى الولايات المتحدة الامريكية، مؤكدا أنه لا يزال هناك الكثير الذي لا نعرفه عن فيروس كورونا الجديد، المسمى رسميًا Covid-19، ويتسابق العلماء في جميع أنحاء العالم لجمع البيانات وتطوير العلاج.


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