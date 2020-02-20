وأضاف المسؤولون أن غارة جوية مماثلة قتلت أحد مقاتلي (داعش خراسان) في منطقة "تسوكي" بإقليم كونار في الشرق، مشيرين إلى أن غارة جوية ثالثة قتلت متشددا من (طالبان) في منطقة (ديه ياك) بإقليم "غزنة المضطرب" في جنوب شرقي أفغانستان.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية - في بيان اليوم - مقتل أحد قادة (طالبان) البارزين في إقليم (بدخشان) بشمال شرقي أفغانستان.. مضيفة أن القائد يدعى عطا الله كان متورطا بشكل رئيسي في التخطيط والتنسيق وتنفيذ الهجمات الإرهابية في (بدخشان).

من جهتهم، لم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة الأفغانية، بما في ذلك (طالبان) و(داعش خراسان)، على هذه الأنباء حتى الآن.

وتشن القوات الأفغانية والأمريكية المتمركزة في أفغانستان عمليات منتظمة لمكافحة الإرهاب وتنظم غارات جوية ضد (طالبان) و(داعش خراسان) وغيرهما من الجماعات الإرهابية في الأجزاء المضطربة في البلاد.