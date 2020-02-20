مفيد فوزى يشيد بدور نقابة الإعلاميين.. ويؤكد: المشهد أصبح أكثر احتراماً

أكد الإعلامي مفيد فوزي، أن الوضع الصحفى والإعلامى كان ضبابياً خلال العشرين عاما الأخير وأنه اقتحمت فيه الفوضى حتى الأخلاقية، متابعا: "ولكن الحقيقة أن ما حدث خلال الخمس سنوات الأخيرة يعد إنجاز لم يكن فى الحسبان، أبرزها وجود كيان حقيقى للإعلاميين تحت مسمى "نقابة الإعلاميين" والتى أصبحت مظلة حقيقية للعاملين بالحقل الإعلامى والذين عاشوا سنين عجاف من التهميش برغم انه كان وزارة للإعلام ولكن فى وقت ما كانت "حبر على ورق".
وأشاد فوزى بدور النقابة برئاسة طارق سعدة، موضحا أن خطوة إنشاء نقابة للإعلاميين تأخرت سنين كثيرة لأهداف شخصية .
وأشار الإعلامي مفيد فوزي الي أن المشهد الإعلامى والصحفى أصبح أكثر احتراماً وله ضوابط يشعر بها كافة العاملين بالإعلام، لافتا الى أن إحياء ذكرى رائد الصحافة المصرية الراحل محمد حسنين هيكل هو إحياء لتراث مصرى أصيل وجزء لا يتجزأ من تاريخ مصر الحديث، مضيفا هيكل كان مرجعية مهمة لكافة روءساء مصر خلال ال٦٠ عاما الماضية .
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