مفيد فوزى يشيد بدور نقابة الإعلاميين.. ويؤكد: المشهد أصبح أكثر احتراماً

كتب محمد السيد

أكد الإعلامي مفيد فوزي، أن الوضع الصحفى والإعلامى كان ضبابياً خلال العشرين عاما الأخير وأنه اقتحمت فيه الفوضى حتى الأخلاقية، متابعا: "ولكن الحقيقة أن ما حدث خلال الخمس سنوات الأخيرة يعد إنجاز لم يكن فى الحسبان، أبرزها وجود كيان حقيقى للإعلاميين تحت مسمى "نقابة الإعلاميين" والتى أصبحت مظلة حقيقية للعاملين بالحقل الإعلامى والذين عاشوا سنين عجاف من التهميش برغم انه كان وزارة للإعلام ولكن فى وقت ما كانت "حبر على ورق".

وأشاد فوزى بدور النقابة برئاسة طارق سعدة، موضحا أن خطوة إنشاء نقابة للإعلاميين تأخرت سنين كثيرة لأهداف شخصية .

وأشار الإعلامي مفيد فوزي الي أن المشهد الإعلامى والصحفى أصبح أكثر احتراماً وله ضوابط يشعر بها كافة العاملين بالإعلام، لافتا الى أن إحياء ذكرى رائد الصحافة المصرية الراحل محمد حسنين هيكل هو إحياء لتراث مصرى أصيل وجزء لا يتجزأ من تاريخ مصر الحديث، مضيفا هيكل كان مرجعية مهمة لكافة روءساء مصر خلال ال٦٠ عاما الماضية .

وكانت نقابة الإعلاميين قد شنت الحرب على الكيانات الوهمية و منتحلى الصفة وخاصة عقب رصد 50 حالة انتحال صفة إعلامى على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، حيث تقدمت النقابة ببلاغات لمباحث الإنترنت وتحرير محاضر ضد عدد من الكيانات الوهمية، كما خصصت خطا ساخنا لتلقى بلاغات المواطنين عن أى كيان وهمى أو لأشخاص منتحلى صفة إعلامى.

وأعلن الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، عن رصد 50 حالة انتحال صفة إعلامى على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، مضيفا أنه جار مقاضاة منتحلى الصفة بعد تحرير محاضر ضدهم فى مباحث الإنترنت، لافتا إلى أن النقابة شكلت مرصدا إعلاميا لرصد منتحلى الصفة والكيانات الوهمية بجميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن المرصد يعمل بصفة يوميه فى ملاحقة هؤلاء، وأنه كلف الشئون القانونيه بالنقابة، لتحرير محضر ضد شخص يدعى إنه نقيب الاعلاميين بالدلتا.